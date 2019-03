Satisfacción, prudencia y críticas ante la decisión del juzgado de Palma

La decisión de la sección segunda de la Audiencia de Palma de dejar sin efecto la citación como imputada en el Caso Nóos de la infanta Cristina ha sido acogida con satisfacción, prudencia y alguna crítica entra las diferentes formaciones políticas.



Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, cree es "bueno" que se haya levantado la imputación, "en la medida en que también es bueno para una institución tan importante como la Corona".



El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha mostrado un respeto absoluto ante la decisión de la Audiencia de Palma. Al término de la reunión de la Comisión de Justicia del Congreso, Ruiz-Gallardón ha manifestado a los periodistas que en éste como en todos los asuntos que están sometidos a estudio en los tribunales, el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia deben mantener "un escrupuloso respeto" por las decisiones que desde su independencia adoptan los jueces y magistrados.



La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha expresado el respeto de su partido por la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de dejar sin efecto la imputación de la Infanta Cristina en el caso Nóos por parte del juez que instruye la causa, José Castro.



"De la misma manera que respetamos en su día la decisión del juez, el PSOE respeta la decisión que ha tomado la audiencia con respecto al caso de la Infanta Cristina", se ha limitado a decir Valenciano en declaraciones en el Senado, tras presidir la reunión del grupo socialista.



Críticas de UPYD e IU

La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha tachado de "completamente inaceptable" que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca haya suspendido la imputación a la infanta Cristina y ha apuntado que "no hay ni un ciudadano en este momento que pueda pensar que no se le ha dado un trato privilegiado", lo que no viene bien a la Monarquía.



"El trato de 'todos iguales ante la justicia' es una cosa en estos momentos sarcástica", ha apostillado.



Díez considera "inasumible" la decisión de la Audiencia que ha dejado sin efecto la imputación de la segunda hija del Rey porque, a su juicio, "quiebra el comportamiento de la justicia".



"La Audiencia se ha puesto en la piel de la infanta, que se siente muy incómoda por que considera que por el hecho de imputarla ya se la considera culpable, como le ocurre a miles y miles de ciudadanos que son imputados y pasan por los tribunales para poder defenderse", ha recalcado.



En su opinión, la citada resolución judicial es un hecho "grave" que le viene "mal" a la justicia, "muy mal" al objetivo de regeneración democrática que predica el Gobierno y que, desde luego, "no le viene bien" a la Monarquía.



Centrándose en el Ejecutivo, la dirigente de la formación magenta ha censurado que la Fiscalía y la Abogacía del Estado hayan tomado partido en este caso.



"Esto de la separación de poderes se ha convertido en una broma y el trato de todos iguales ante la justicia es una cosa en estos momentos sarcástica", ha concluido.



Las críticas han llegado también desde IU. El portavoz de Interior de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Ricardo Sixto, ha lamentado que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca haya dejado sin efecto la imputación de la infanta Cristina, una decisión en la que, a su juicio, el Gobierno "no ha sido inocente" puesto que ha tomado partido en el 'caso Nóos' a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.



Sixto ha señalado que la suspensión de la imputación de doña Cristina responde al hecho de que se sea "la hija del jefe de Estado".



"Si Cristina de Borbón y Grecia no fuese la hija del Rey, ni la Fiscalía ni la Abogacía hubiesen actuado como lo han hecho. A cualquier otro ciudadano se le hubiese mantenido la imputación y habría tenido que declarar", sentencio Sixto.