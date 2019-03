El sastre José Tomás insiste en que a Camps no se le cobraban los encargos

En su segunda jornada de declaración ante el tribunal que juzga al expresident de la Generalitat y al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa por aceptar supuestamente regalos de la trama corrupta, Tomás -que ayer negó que fuera sastre, como es conocido en esta causa- ha señalado que Camps no firmó nunca ningún comprobante de haber recibido alguna de las prendas.

Además, ha reiterado que no siente animadversión hacia el expresidente valenciano y ha negado haber afirmado en diversos medios de comunicación que "Rajoy y él morirán juntos" o que iba a "acabar como una persona mentirosa". En su testimonio -que se ha prolongado durante más de dos horas, tras las siete de ayer- ha vuelto a afirmar que las prendas supuestamente regaladas a ambos procesados las pagaba "siempre" Pablo Crespo.

El letrado de Camps le ha vuelto a preguntar por las conversaciones telefónicas que Tomás mantuvo con su defendido antes de prestar declaración y éste ha repetido que el expresident le dijo: "Échame una mano en esto que cuando lo tuyo con tu jefe se resuelva te podré ayudar aquí en Valencia en todo lo que necesites".

Boix le ha preguntado por la expresión "aquí abajo", en alusión a Valencia, que Tomás atribuyó ayer a Camps, ya que a su juicio "ningún valenciano le expresa a uno de Madrid 'aquí abajo'".Tomás ha afirmado que no recordaba los términos exactos, pero ha asegurado que el mensaje fue ese. "El domingo (8 de febrero de 2009) cogí siempre el teléfono a Camps, desde la mañana hasta la noche, hablamos cada vez entre media hora y tres cuartos, me dijo que su mujer estaba llorando, que alguien podría tener una factura mía. Yo no tenía ni idea de lo que me esperaba en la declaración al día siguiente. Le dije que efectivamente los trajes habían sido devueltos, de las americanas no me acordé", ha añadido.

La defensa de Camps ha preguntado cómo es posible que Camps se llevase cuatro trajes y tres americanas de Milano y devolviese solo los trajes, ya que al parecer el motivo de la devolución fue que no le venían bien. El testigo ha relatado los colores de esas americanas y ha asegurado que también necesitaron algún arreglo.También ha afirmado que confeccionó varios pantalones para Camps cuando trabajaba en Forever Young y que puede "describir cómo le gustan los pantalones a Camps".

Asimismo, a preguntas de Boix, ha señalado que ningún cliente firmaba ningún papel para que Crespo y Pérez, que eran quienes supuestamente pagaban las prendas, supiesen lo que realmente habían retirado. A preguntas del letrado de Ricardo Costa, el testigo ha apuntado que tomó medidas al ex secretario regional del PP en su despacho de Valencia para dos trajes, "una americana o dos y algún pantalón".

Ha reconocido que la secretaria de Costa le llamó por teléfono para preguntar el importe de esos encargos, que llamó a Pérez para informarle de esta llamada y que éste ("el Bigotes") le dijo que pidiera a la secretaria de Costa que le diese el dinero para pagar, ya que iba frecuentemente a Madrid. "Una de las veces que (Pérez) vino a Madrid me dijo que llamara a la secretaria de Costa para darle las gracias y decirle que no corría tanta prisa", ha explicado Tomás. "Entonces, ¿cómo dice usted que Costa no ha pagado?", ha preguntado el letrado Juan Casanueva, a lo que el testigo ha respondido que no recibió cantidad alguna de Pérez en ese momento y que no sabe cómo se saldó la deuda.Tomás ha reconocido que no ha visto documento de venta alguno en el que figure el nombre de Ricardo Costa.