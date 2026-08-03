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Santos Cerdán niega las acusaciones de la UCO y se desvincula de la trama: "No se hizo nada ilegal"

El exsecretario de Organización del PSOE también ha negado su implicación en la adjudicación de los túneles de Belate.

Santos Cerdán quiere ser camionero

Santos Cerdán quiere ser camionero Antena3.com

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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En una de sus comparecencias quincenales en los juzgados, cumpliendo la medida cautelar decretada por el magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente tras su libertad provisional el pasado mes de noviembre, Santos Cerdán ha roto su silencio semanas después de la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre sus movimientos económicos.

El exsecretario de Organización del PSOE, imputado por delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias e investigado en el 'Caso Koldo' y 'Caso Leire', ha querido desvincularse de la trama. A su llegada a la sede judicial de Tafalla, en Navarra, ha negado el dinero que los agentes han incluido en la investigación: "¿Dónde están los millones?".

Aunque sí ha reconocido los más de 323.000 euros que, entre 2015 y 2024, Servinabar le pagó a él y su familia, pero apuntando que se trataba de "los sueldos de mi hermana, de mi mujer, de mi cuñado que han trabajado", subrayando que "ahí están las puertas".

Una vez ha comparecido en el juzgado, Cerdán ha vuelto a responder a los periodistas que esperaban en la salida. Sobre la la incorporación de la adjudicación de los túneles de Belate, en Navarra, que se ha incluido en la investigación ha manifestado que le "parece muy bien que se investigue. A ver si encuentran algo porque ya le digo que la implicación de Santos Cerdán en esa obra es nula".

El piso y Leire Díez

Además, sobre la señal de un millón de euros para un piso que, según la UCO, Servinabar pagó al exsecretario de Organización socialista cuando fue nombrado para el cargo pero cuya venta se frustró en el último momento, Cerdán ha rechazado tal acusación: "Yo no negocié ningún piso para mi con nadie".

En un informe del pasado mes de junio, los agentes concluyeron que Cerdán había dado "instrucciones verbales a su personal de apoyo para autorizar cualquier viaje solicitado por María Leire Diez Castro". Sin embargo lo ha negado antes de meterse el coche y marcharse: "Yo no di órdenes, ni se montó ninguna trama. El tiempo lo dirá, no hay ninguna trama ni se hizo nada ilegal".

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