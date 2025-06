Santos Cerdán, en su declaración en el Supremo: "Soy víctima del fango y de una persecución política"

En uno de los días más cruciales para el Gobierno de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha declarado este lunes por primera vez ante Leopoldo Puente, juez del Tribunal Supremo, después de dimitir por estar presuntamente involucrado en el cobro de mordidas por la adjudicación irregular de obras. Tras la declaración, Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional y sin fianza para Cerdán por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

"No me llevado un euro y no hay financiación irregular del PSOE"

Como se esperaba desde un principio, Cerdán -que solo ha respondido a preguntas de su abogado- ha negado que él o el PSOE hayan recibido pagos de mordidas: "Soy inocente, no me he llevado un euro y no hay financiación irregular del PSOE", respondió en última instancia.

Dice ser "víctima de una persecución política... y del fango"

El que fuera número 3 de los socialistas no ha querido tirar de la manta y se ha considerado víctima de una persecución política por negociar la investidura de Pedro Sánchez con el PNV y con EH Bildu: "El Gobierno de Sánchez no gusta, yo sólo he trabajado para hacer gobiernos de coalición en este país. Eso molesta a estos poderes y nos arrastran por el fango", dijo.

No se reconoce en los audios

También ha negado los hechos reflejado en el informe de la UCO y ha vuelto a reiterar que no se reconoce en los audios porque "difícilmente" puede recordar conversaciones de hace tanto tiempo.

La adjudicación del 45% de una empresa navarra

En lo referente al contrato con la empresa navarra Servinabar, que le adjudica el 45% de esta, ha dicho que esto no se llegó a realizar. Sobre lo cual ha explicado que el contrato lo firmaron un viernes y que durante el fin de semana se lo pensó e incluso lo habló con su mujer y el lunes se retractó: "Era un documento para elevar a escritura y no se elevó". En la comparecencia negó haber conocido a Aldama.

Cerdán tuvo que dar explicaciones detalladas de su patrimonio después de que el juez pidiera a la UCO investigarlo para saber donde había recalado el supuesto dinero de las mordidas. El investigado ha aclarado que solo dispone de su casa en el centro de Madrid y dos cuentas, además de un coche en modalidad de renting.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com