Francia autoriza la entrega de Josu Ternera a España para ser juzgado por su papel como dirigente de ETA

La Justicia francesa ha dado un nuevo paso en el proceso judicial que afecta a José Antonio Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera. El Tribunal de Apelación de París ha autorizado este miércoles su entrega a España en respuesta a una euroorden emitida por la Audiencia Nacional, que investiga su presunta responsabilidad como uno de los máximos dirigentes de ETA durante los últimos años de actividad de la organización terrorista.

La decisión llega después de varios meses de estudio del caso y de distintas vistas celebradas ante la sala de instrucción francesa. Finalmente, los magistrados han avalado la petición de las autoridades españolas, aunque la entrega no será inmediata.

Una entrega que todavía tendrá que esperar

El tribunal ha dejado claro que la autorización concedida este miércoles no supone el traslado inmediato de Urrutikoetxea a España. La entrega quedará suspendida hasta que finalicen todos los procedimientos judiciales que el exdirigente etarra mantiene abiertos en territorio francés.

La resolución abre además la puerta a posibles recursos por parte de su defensa, que podría acudir a las instancias superiores de la justicia francesa para intentar retrasar el proceso.

La euroorden fue impulsada por la Audiencia Nacional después de que el juez Santiago Pedraz ampliara el periodo investigado sobre Josu Ternera. El magistrado considera que mantuvo responsabilidades dentro de ETA desde 2002 hasta la desaparición de la banda, anunciada oficialmente en mayo de 2018.

Dos causas abiertas en España

Actualmente, Urrutikoetxea tiene pendientes varios procedimientos en la Audiencia Nacional. Entre ellos figura la causa relacionada con el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron once personas y otras 88 resultaron heridas.

También continúa vinculado al procedimiento judicial sobre las denominadas 'herriko tabernas'.

La euroorden ahora validada amplía además el periodo bajo investigación desde su salida de España en 2002 hasta su detención en los Alpes franceses en 2019.

Pendiente de una sentencia en Francia

Josu Ternera, de 75 años, reside actualmente en Anglet, en el País Vasco francés. Tras ser detenido hace siete años, permaneció un año en prisión preventiva antes de quedar en libertad provisional mientras avanzaban los distintos procesos judiciales abiertos en Francia.

El pasado mes de abril fue juzgado nuevamente en territorio francés. Durante esa vista, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión y su expulsión definitiva del país.

Si finalmente es entregado y juzgado en España, podría enfrentarse a penas que superarían los quince años de cárcel, según recordaron los magistrados franceses durante la vista en la que se comunicó la decisión.

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