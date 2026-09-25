Feijóo acusa a Sánchez de romper el contrato social con los españoles y pide una mayoría para la "reconstrucción nacional"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la clausura del Campus FAES 2026 para hacer un llamamiento a los españoles de cara a las próximas elecciones generales. Su objetivo, ha asegurado, es conseguir una mayoría que le permita impulsar una "auténtica reconstrucción nacional" y renovar el contrato social que, a su juicio, Pedro Sánchez ha roto durante sus años al frente del Gobierno.

"Lo que se ha roto en España es el contrato social que alimenta la confianza en el Estado", ha afirmado Feijóo durante su intervención de este viernes en Madrid, en un acto en el que también han participado el expresidente José María Aznar y el secretario general de FAES, Javier Zarzalejos.

El líder popular ha acusado al Ejecutivo de dejar pasar los problemas sin asumir responsabilidades y ha mencionado, entre otros asuntos, la crisis de la vivienda, el apagón y los incendios.

Feijóo pide una oportunidad para afrontar la crisis de la vivienda

La vivienda ha ocupado parte de su discurso. Feijóo ha pedido a los españoles una oportunidad para solucionar un problema que, según sostiene, Sánchez ha agravado durante sus ocho años de Gobierno.

El presidente del PP ha situado el acceso a la vivienda entre los asuntos que considera necesario abordar en una nueva etapa política y ha responsabilizado al Ejecutivo de no haber dado una respuesta suficiente.

Su propuesta forma parte de un proyecto más amplio con el que pretende recuperar, según ha explicado, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la capacidad del Estado para responder a sus necesidades.

Su objetivo no termina con la salida de Sánchez

Feijóo ha insistido en que su proyecto político va más allá de conseguir un cambio de presidente en la Moncloa. Su objetivo, ha afirmado, "no termina con echar a Sánchez, sino acabar con todo lo que representa: la mentira y la supervivencia política como único propósito en el ejercicio del poder".

En este sentido, ha defendido la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, restaurar las instituciones y garantizar la independencia de los jueces, la Fiscalía y los organismos reguladores.

También ha planteado recuperar obligaciones institucionales como la presentación anual de los Presupuestos Generales del Estado y la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación.

"Mi única ambición es reconstruir mi país; no tengo una carrera que por construir ni una salida posterior que buscar", ha asegurado. Feijóo se ha mostrado dispuesto a "desgastarse por España" desde el primer momento de un eventual mandato.

Acusa a Sánchez de ser un presidente "sumiso dentro y fuera de España"

La política exterior y la crisis de Ceuta también han estado presentes en su intervención. Feijóo ha sostenido que España no sufrió un ataque a su integridad territorial por su fortaleza, sino por su debilidad, y ha responsabilizado al presidente del Gobierno de la gestión de la crisis.

"Sánchez ha sido un presidente sumiso, dentro y fuera de España", ha afirmado.

El líder del PP ha defendido que España debe recuperar su papel internacional como socio fiable en Europa, puente con Iberoamérica y aliado del mundo occidental. También ha asegurado que no pretende abrir crisis diplomáticas con países aliados ni con sus vecinos, pero ha rechazado lo que considera una política exterior subordinada.

"Por supuesto, ni quiero ni nos interesa abrir crisis diplomáticas con países hermanos o con aliados históricos. Ni en América del Norte, ni en América del Sur, ni en el Magreb, ni mucho menos en la Unión Europea. Pero tampoco quiero ni tampoco nos interesa confundir la diplomacia con la docilidad", ha señalado.

Su posición la ha resumido con una frase: "Diplomacia toda, docilidad ninguna".

Duras críticas al Gobierno por el presunto hostigamiento a una jueza

Feijóo también se ha referido a las informaciones publicadas sobre el presunto hostigamiento a Beatriz de Biedma, la jueza de Badajoz que investiga el caso del hermano de Pedro Sánchez.

"Vivimos bajo un Gobierno con menos principios que algunos clanes del crimen organizado. Literalmente", ha declarado el líder popular, que ha pedido no dejar pasar lo que considera nuevos excesos del Ejecutivo.

A su juicio, el deterioro institucional exige una respuesta que no se limite a un relevo político, sino que permita recuperar el funcionamiento de las instituciones y la confianza de los ciudadanos.

Un llamamiento a participar en las próximas elecciones

En la parte final de su discurso, Feijóo ha emplazado a los españoles a participar activamente en la "gran convocatoria nacional" que, según ha explicado, representarán las próximas elecciones generales.

El presidente del PP ha establecido un paralelismo con la Transición, cuando España tuvo que afrontar desafíos como la redacción de la Constitución, la consolidación de la democracia y su integración en Europa.

Aquel periodo supuso, según ha recordado, un gran pacto de confianza entre los españoles. Ahora considera necesario alcanzar un nuevo acuerdo que permita superar la división política y renovar el contrato social "en el que todos los españoles cuenten".

Feijóo ha pedido una mayoría que esté "a la altura" de ese proyecto, aunque ha advertido de que no da por conseguido ningún resultado electoral.

"Yo lo hago con seguridad, pero sin triunfalismo. Nada está hecho todavía. Lo hago con preocupación por España, pero con ilusión y con ganas. Y sobre todo lo hago con un objetivo que también señaló el presidente Aznar unos días: Vamos a por una mayoría a la altura de esa ambición nacional", ha manifestado.

Finalmente, se ha comprometido a regresar al Campus FAES en 2027, cuando espera poder afirmar que ha cumplido con su deber. También ha reconocido que la confianza expresada por Aznar supone para él una responsabilidad: "Y por eso hoy en el Campus FAES que Aznar diga que confía en mí, no es una alabanza, es un reto".