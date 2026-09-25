Pedro Sánchez pide más policías y cortes de calles cuando vaya al Congreso de los Diputados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que se despliegue un amplio dispositivo de seguridad cuando vaya al Congreso de los Diputados, que consistiría en más presencia policial y cortes de calles.

Antena 3 Noticias ha podido confirmar la petición del jefe del Ejecutivo de que haya un mayor despliegue de seguridad en las entradas y salidas y también durante su estancia en el Hemiciclo.

Sin embargo, los sindicatos policiales lo ven proporcionado, entendiendo que "este dispositivo está completamente sobredimensionado", explica la portavoz de Jupol, Laura García. Subraya que este dispositivo "no responde a cuestiones policiales u operativas", asegurando que "no hay ningún problema de seguridad añadido".

El sindicato ha trasladado en 'X' que "la Policía Nacional está para garantizar la seguridad y proteger los derechos de todos los ciudadanos, no para convertir el entorno de una institución democrática en un espacio prácticamente inaccesible cada vez que acude el presidente del Gobierno".

Y pone en manifiesto, que se "pide más policías y más medios, especialmente de UIP, para blindar el Congreso cuando acude Sánchez" en lugar de "para proteger #Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo la invasión, pese a toda la información disponible que existía". Denunciado que "para unos, blindaje" mientras que "para Ceuta, abandono".

Personal del Congreso

En cuanto a los cortes de tráfico, el director de 'El Español', ha adelantado en 'Espejo Público', que "va a haber cinco cortes de tráfico que van a afectar mínimo a siete calles para que nadie pueda circular alrededor de ese perímetro".

Estas restricciones harán que "los ciudadanos sean desviados" a las "calles habilitadas" y estén alejados del presidente. Mientras que las aceras de las calles cortadas serán ocupadas por el personal del Congreso de los Diputados.