Sánchez habla por primera vez del tope al precio de los alimentos y llama a los empresarios a "arrimar el hombro"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido su respuesta respecto a la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de topar el precio de los alimentos básicos ante la inflación. Es la primera vez que el jefe del Ejecutivo se pronuncia sobre este asunto y se limita a decir que "hay que arrimar el hombro". Mientras, Díaz continúa con su propuesta y pide a todos los actores sociales mostrar un "compromiso con su país".

Sánchez exclamaba la pasada noche del martes que "hay que hacer una apelación a la responsabilidad compartida como está haciendo la vicepresidenta". Respondía así a la propuesta de la ministra de Trabajo en una entrevista en TVE. Defendió que se debe buscar un equilibrio entre los precios de la producción y la distribución.

Evitó criticar a Yolanda Díaz durante la entrevista. El presidente del Gobierno de España se pone del lado de los consumidores frente a la industria sin defender directamente la medida. Mientras, otros ministros del PSOE han sido más críticos con el tope al precio de los alimentos.

El PP en contra de una propuesta "irracional"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó contundentemente la propuesta de Yolanda Díaz. Asegura que es "lo contrario de cualquier propuesta razonable".

"Hemos vuelto a comprobar la frivolidad con la que se tratan los asuntos importantes de la gente. Los de carne, los de productos lácteos, de huerta, ya no pueden más porque tienen que estar pagando más por todo, por los fertilizantes, energía y materias primas. No tener en cuenta que los productores ya no pueden más me parece que es justamente lo contrario de cualquier propuesta razonable por parte del Gobierno", aseveró el presidente del principal partido de la oposición.

Ministros se desmarcan de Díaz

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, indicó que la medida le parecía "forzada". Reconoció que hay que "conseguir que los ciudadanos dispongamos de precios razonables", pero evitando "guerras de precios que planteen una restructuración del sector".