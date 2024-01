Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos en Galicia en la precampaña electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arrancan su primera batalla electoral del 2024. Ambos han arropado a sus candidatos para las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero.

Desde Galicia, ambos han clausurado dos importantes encuentros con sus respectivos partidos, en los que han marcado la hoja de ruta para el nuevo curso legislativo.

Feijóo avisa ante las elecciones gallegas

Feijóo ha lanzado un mensaje a los suyos en el que ha apelado a la movilización máxima ante las elecciones gallegas con un doble aviso: Manuel Fraga perdió el Gobierno autonómico al faltarle un escaño para preservar la mayoría absoluta y él está en la oposición en España "por cuatro votos". El líder popular ha reivindicado la labor e inversiones que él impulsó como presidente de la Xunta en la provincia y en Galicia, pero también ha recordado su paso por la oposición como líder del PP gallego cuando sucedió a Fraga.

Asimismo, ha planteado el 'examen' gallego en clave estatal y ha advertido que aquí la ciudadanía será la primera en ser consultada tras las últimas generales. "Cuento con vosotros", ha apelado a los suyos, antes de subrayar que ni los populares gallegos ni los orensanos le han fallado "nunca".

Sánchez carga contra la Xunta

Desde Coruña, Sánchez ha clausurado la convención socialista. El líder del PSOE ha cargado contra la Xunta, a la que se ha referido contra un gobierno "instalado en la desidia, en la mentira y en la mala gestión".

Para los socialistas, que han criticado la gestión de la Xunta en la crisis de los pellets, la clave está en acudir a las urnas. "Cuando hay una crisis, los gobernantes lo que tenemos que hacer es ponernos al frente de esas crisis, ejercer el liderazgo y lo que hemos escuchado la Xunta es decir que las playas son competencia de los ayuntamientos y el mar del Gobierno de España", ha reprochado.

Abascal defiende a Vox frente las elecciones

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que no hay "en toda Europa un partido que le diga a otro que no se presente a las elecciones" tras instar el líder del PP a su formación a no presentarse para no poner en riesgo la mayoría del PP. "No puede haber un insulto mayor", le ha recriminado Abascal, argumentando que "Feijóo y Génova 13 en lugar de dar las gracias" a su partido por el apoyo en su investidura, se dedica a insultarlo.

Abascal ha sostenido que "Vox no solo tiene el derecho, sino el deber de presentarse porque lo que Vox defiende solo lo defiende Vox en solitario" frente al PP, "acomodado en una mayoría absoluta que solo se dedica a aplicar las políticas de la izquierda en muchos aspectos".