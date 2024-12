Sánchez citado a un acto de conciliación con la pareja de Ayuso por llamarle "delincuente confeso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido citado a un acto de conciliación con Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid el próximo 12 de febrero a las 12:30 horas. El emplazamiento viene dado por la interposición de una querella por llamar a este "delincuente confeso".

No obstante, Sánchez no tiene la obligación de acudir a la cita de forma personal, puede responder por escrito o hacerlo a través de su equipo de representación legal, en este caso la Abogacía del Estado. Según ha informado Europa Press, el decreto especifica que es un acto de conciliación debido a "una querella por injurias y calumnias", de forma que si no hay acuerdo, González Amador podrá llevar el caso a la vía penal. Además, advierte que, "si no comparece la parte solicitante, se le tendrá por desistido y se archivará el expediente" mientras que si la que no acude es la parte requerida de conciliación, "se tendrá por intentada a todos los efectos legales".

González Amador considera, según indican fuentes jurídicas, que las declaraciones del residente del Gobierno suponen una "infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español". Motivo por el cual, pide a Pedro Sánchez que le indemnice con 100.000 euros.

Declaraciones de Pedro Sánchez

Las declaraciones que han llevado a González Amador a acudir a los juzgados se produjeron el pasado 17 de octubre tras hacerse pública la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de delito de revelación de secretos. En una rueda de prensa tras el Consejo Europeo, Sánchez expresó su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de su imputación por el Suprem " Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo".

Más allá de Sánchez, González Amador también emplazó a una conciliación al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. No obstante, para este acto aún no hay fecha fijada. En cambio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no acudió a su cita, presentó una demanda por vulneración del derecho al honor que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite.

Sánchez defiende al fiscal general

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respalda al fiscal general tras el informe de la UCO en el no se encontraron mensajes en los dispositivos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude de la pareja Ayuso. "¿Quién va a pedir disculpas?", preguntó Sánchez tras la sesión de trabajo del Consejo Europeo.

"Horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores diciendo que el fiscal general del Estado tenía que dimitir, y resulta que, en el informe de la Guardia Civil, no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han lanzado los partidos de la oposición contra la reputación del fiscal general. ¿Quién va a pedir disculpas, quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Ha habido mucha gente que ha pedido su dimisión sin pruebas. Y ahora vemos que no hay ningún mensaje", señala Sánchez.

