El informe de la UCO asegura que Moncloa conocía el mail del novio de Ayuso antes de que se publicara

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha deducido que, además de la asesora Pilar Sánchez Acera, el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés tenía conocimiento del correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía un fraude fiscal antes de que se publicara en ningún medio de comunicación.

Es una de las conclusiones que se desprenden del informe de la UCO acerca del móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, en la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos sobre ese mail del abogado del novio de la presidenta madrileña.

EFE ha tenido acceso al informe remitido al Tribunal Supremo del que se extrae que los mensajes muestran que Lobato, al recibir dicho correo por parte de Sánchez Acera, le preguntó a ella y a Vallés por su procedencia. Aunque no han hallado "conversaciones previas" sobre el correo con Vallés, la UCO interpreta que Lobato pudo acudir a él para conocer el origen porque varios mensajes "apuntan a que podría tener un rol superior de coordinación" respecto a la información sobre el novio de Ayuso.

Los mensajes del móvil de Lobato

La UCO deduce de los mensajes del móvil de Lobato que del correo también "tendrían conocimiento" "antes de ser publicado en ningún medio", la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el entonces director de Comunicación del PSOE y actual secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín.

Una vez analizados los mensajes del 13 y 14 de marzo localizados en el móvil de Juan Lobato, quien entregó su dispositivo de manera voluntaria el 29 de noviembre, los investigadores extraen sus conclusiones

Atendiendo a la tesis de los investigadores, "el 'email íntegro -no solo su contenido sino también su continente, con su formato-" no había sido publicado en los medios a las 8:29 horas, "cuando ya estaba en poder" de Sánchez Acera, "por lo que su procedencia no puede ser la publicación en medios de comunicación". Una afirmación a la que llega tras varios indicios, como que la asesora "no tiene certeza" de que se haya publicado cuando habla con Lobato, o que él acudió a una notaría cuando el fiscal general fue imputado, entre otros.

