Salvador Illa asegura que solo vio a Koldo una vez y afirma que es falso que Sanidad comprara a la trama

Salvador Illa estaba citado este lunes a comparecer en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'. El exministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones en Cataluña ha negado que el ministerio que dirigía comprase mascarillas a la trama. Además, confiesa que solo ha visto una vez al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García. Salvador Illa defiende que Sanidad "actuó de forma prudente, responsable, diligente y eficaz".

El candidato del PSC señala en la Cámara Baja que "no fui cesado por ningún sobrepecio" y que no tuvo relación con ninguna de las empresas de la trama. Vio a Koldo García una vez en el Ministerio. "En esos días, mucha gente se puso en contacto con el ministerio de Sanidad". "No autoricé ninguna compra de nada. Mi ministerio no contrató con Soluciones de Gestión, no sé si decirlo en latín", ha recalcado Illa ante las continuadas preguntas del dirigente del PP Elías Bendodo, que en su respuesta le ha acusado de mentir.

Illa ha entregado un documento a los diputados en el que consta que un juzgado de Madrid archivó una querella de Vox y sostuvo que la forma de contratación fue "ajustada a Derecho". Afirma el candidato socialista que su ministerio ha pasado sin ningún reproche un total de 72 actuaciones de investigación. Ha negado las supuestas irregularidades por las que le ha preguntado el PP.

Elías Bendodo le ha preguntado por la compra de respiradores a las empresas Escribano Mechanical and Engineering y Hersill. Ha preguntado si Sanidad pagó comisiones porque cada respirador le costó más de 7.210 euros, mientras que la Comunidad de Madrid compró cada respiración, solo a Hersill, por 5.620. El exministro niega rotundamente que se pagase comisión alguna. Dice que ambas empresas se aliaron para fabricar respiradores en conjunto y ha señalado que en otros casos fue la Comunidad de Madrid la que pagó más que el ministerio.

Las dos reuniones de Koldo García con Víctor Francos

Víctor Francos, el que fuera jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad y quien ocupó después la presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD), también ha comparecido, pero en la comisión del Senado. Ha aseverado este lunes que Koldo "vino, ofreció, se le envió a donde todo el mundo y jamás se le contrató". La senadora de UPN María Caballero ha sido la encargada de hacer las preguntas a un Francos que ha detallado que "las funciones del director del gabinete eran múltiples y en todo caso cuando al gabinete llegaba en algún caso a alguna cosa que tuviera que ver con la provisión de material sanitario, se derivaba en todos los casos a la parte del Ministerio que se encargaba precisamente de esa encomienda".

"Yo no estaba en la línea de contratación del Ministerio", comentaba en el Senado el que fuera director del gabinete de Salvador Illa entre el 1 de septiembre de 2020 y el 26 de enero del 2021. Ha dicho que nunca tuvo la "encomienda" de provisión del material sanitario para hacer frente a la pandemia. Víctor Francos admite que Koldo acudió en dos ocasiones a ofrecer material "y se le dijo que la vía por la cual tenía que canalizar en todo caso ese material, como se le decía a todo el mundo".

