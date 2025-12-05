El jefe de gabinete de Mazón a Pradas en lo peor de la DANA: "Salo, de confinar nada. Confinar es una barbaridad"

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, siempre se ha defendido de las acusaciones sobre su conocimiento de la situación en la provincia. De hecho, en la comisión de investigación de la DANA en el Senado llegó a decir que apenas una media hora antes de lanzar la alerta a los móviles se desconocía que había personas en peligro: "A las 19:43 horas nadie sabía que la gente se estaba ahogando".

Sin embargo, han salido a la luz mensajes de WhatsApp de la Consejera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, con el jefe de gabinete de Carlos Mazón informándole a las 16:28 horas, cuando él se encontraba comiendo en 'El Ventorro', que había un fallecido un Utiel, y media hora más tarde un centenar de personas "afectadas en Utiel para rescatar".

Pero hay más. Eran las 11:32 horas, casi nueve horas antes de enviar la alerta a la población, cuando Mazón recibió un mensaje de Pradas informándole de inundaciones: "Una residencia de ancianos de Carlet se ha inundado". No termina ahí, continúa mandándole mensajes.

"Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, Barranco Poyo y Río Magro", escribe a las 13:03. Y apenas un minuto después le avisa de que "ha habido varios rescates en helicóptero". La respuesta de Mazón sorprende. Lo hace media hora después de este último mensaje con un simple "cojonudo". Y la responsable de Emergencias le vuelve a alerta del empeoramiento de la situación a las 14:11: "La cosa se complica en Utiel".

A partir de ahí, Pradas cambia de receptor y, ahora, es al jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a quién le va informando de la situación, porque según este "el presidente está de actos, me vas contando a mí", reveló en una entrevista al programa 'Salvados'.

"Ostias"

Mientras Mazón comía en 'El Ventorro' con la periodista Maribel Vilaplana, Pradas intercambia mensajes con su jefe de Gabinete advirtiéndole de la situación que se estaba viviendo en Utiel. Cuenca le responde si la complicación se debía a la "lluvia", a lo que la consellera de Emergencias le dice "El río. Se está desbordando" y que se convoca el CECOPI en el Centro de Emergencias. A lo que este responde con un "ostias".

Minutos después, a las 14:52 horas, le avisa que han activado la Unidad Militar de Emergencias (UME): "Hemos movilizado recursos de rescate hacia Utiel, Requena incluida la UME". Pero nadie le contesta. Y a las 16:28 horas le informa de un fallecido en Utiel. La respuesta de Cuenca llega a las 16:43 horas con un mensaje reenviado: "Igual a las 19 hrs vamos a 112". Y debajo otro mensaje con la palabra "Presi".

"Nada de confinar"

Sin embargo a esa hora la situación en la provincia ya era terrible, y a las 19:54 horas, unos diez minutos antes de enviar la alerta, Cuenca le escribe a Pradas: "Salo, de confinar nada por favor. Calma". Esta al instante le reitera que "Está la cosas muy muy mal", pero el jefe de gabinete de Mazón le dice "ya mujer", a lo que ella le alerta de "desbordamientos por toda la provincia".

Ante estas informaciones, Cuenca sigue en su lineal de no confinar: "Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar". Le avisa de que para hacer eso "hace falta un estado de alarma" y debe decretarlo "la chica que tienes al lado", refiriéndose a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Y tres minutos después se lanza la alerta.

20:15: "Ya llega el presi"

Aún así, Pradas insiste en que por ""confinamiento podemos decretar por ley emergencias", a lo que Cuenca le responde a las 20:15 horas, trece minutos antes de que Mazón entrara al CECOPI: "Ja aplega al Presi (Ya llega el presi). Llévate aço del cap per favor (Quítate eso de la cabeza). Tranquila che". Momento en el que la consellera le envía un audio de 27 segundos y le avisa de que "la confederación va a decretar nivel 3. Vamos a aconsejar. Solo en comarcas afectadas". Sin embargo, este nivel 3, nunca se llegó a establecer.

Según consta en el acta notarial, en el audio de 27 segundos, la consellera le dice en valenciano las medidas: "Sí. Son tres medidas diferentes. Hemos pedido evitar el desplazamiento para toda la provincia de Valencia, y vamos a decretar el confinamiento en la Ribera Alta, Baja, Horta Sud y Hoya de Buñol y dentro de esas comarcas pediremos que se eleven a pisos superiores en aquellos municipios y aquellas viviendas que estén próximas a entornos de ríos y barrancos".

