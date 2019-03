Sáenz Santamaría pide la inhabilitación de Rubalcaba como candidato por el caso Faisán

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el procesamiento de tres mandos policiales en el caso Faisán "inhabilita" a Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato del PSOE en las próximas elecciones generales.



Sáenz de Santamaría, en una comparecencia ante los periodistas tras conocer que el juez Pablo Ruz ha procesado a los tres imputados del citado caso, ha añadido que la salida de Rubalcaba del Ministerio de Interior una semana antes de que se conociera el auto no le libra de la obligación de dar explicaciones "a toda la opinión pública".



La portavoz de los populares ha subrayado que esas explicaciones han de centrarse en aclarar "cómo es posible que su número tres -el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo- haya dado un chivatazo a la organización terrorista ETA".

"Una responsabilidad política" que debe asumir

Se trata, en su opinión, de "una responsabilidad política" que Rubalcaba tiene que asumir, y "como la verdad es exigible a un ministro y a un presidente", no lo es menos a alguien que "aspira a obtener algún tipo de confianza de los ciudadanos" en las próximas elecciones generales.



Sáenz de Santamaría ha sentenciado que una noticia como la del procesamiento de tres mandos policiales, entre ellos el exnúmero tres en el organigrama de Interior, "inhabilita a cualquiera e incapacita para cualquier cargo, también para pedir la confianza".



Ha traslaDado la responsabilidad de las aclaraciones no sólo a Rubalcaba, sino al PSOE en general, habida cuenta de que en las próximas generales estará representado por alguien que "no legitimado" para solicitar el apoyo de los ciudadanos.



Pedirá aclaraciones al actual ministro, Antonio Camacho

El PP, por tanto, exigirá responsabilidades políticas al candidato socialista y pedirá aclaraciones al actual ministro Antonio Camacho, aunque no bajo el formato de la comparecencia en la Comisión parlamentaria respectiva, sino a través de preguntas en la próxima sesión de control, de momento.



Los diputados del PP preguntarán al sucesor de Rubalcaba, hasta hace una semana su secretario de Estado de Seguridad, por la evolución del caso Faisán, especialmente porque García Hidalgo fue "estrecho colaborador" del nuevo ministro.



Para Sáenz de Santamaría, los supuestos delitos por los que se ha proceso a tres mandos policiales -además de García Hidalgo, el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros, y el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés- conforman una de las noticias "más graves que se ha conocido en democracia".



Porque esos presuntos delitos por los que se imputaron a estos tres cargos son colaboración con banda armada y revelación de secretos. Mientras los procesados habrán de clarificar su papel en el caso en instancias judiciales, los jefes de los tres, tanto Camacho como Rubalcaba, habrán de hacer frente a responsabilidades políticas y parlamentarias.