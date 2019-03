Sáenz de Santamaría se burla de De la Vega por atribuir a Zorrilla una cita errónea

Una vez más, el duelo florentino más enconado de la sesión de control ha corrido de la mano de dos damas: La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría.



Sáenz de Santamaría ha corregido a De la Vega, quien la semana pasada atribuyó a Zorrilla una cita que no era suya. A cambio, le ha dedicado otra –ésta sí del autor- al presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero.



Pero la vicepresidenta no se ha arrugado: A pesar de que la semana pasada manifestó que no había que politizar con la alegría del Mundial, este martes ha opinado que el PP deseó la derrota de la selección española para que el optimismo no beneficiara al Ejecutivo.