Ryanair iniciará procedimientos legales por "difamación" contra el sindicato de pilotos

El presidente de Ryanair, Michael O'Leary, ha anunciado acciones legales contra el sindicato de pilotos Sepla por "difamación", para garantizar que sus falsas sean retiradas y siga intacto "el impecable historial de seguridad" de la aerolínea. Además de contra del Sepla, Ryanair iniciará procedimientos legales contra el comandante de Iberia Jorge Ruiz y el abogado de la asociación de consumidores Ceaccu Eugenio Ribón.



En una rueda de prensa, el presidente de la línea de bajo coste irlandesa ha solicitado tanto al Sepla como a la asociación de consumidores Ceaccu y a una fuente cercana a Fomento "no identificada" que retiren "las falsas e infundadas afirmaciones realizadas" sobre los aterrizajes de emergencia de tres aviones de la compañía el pasado 26 de julio en Valencia.



Dado que las afirmaciones del Sepla y Ceaccu han cuestionado la seguridad de Ryanair, O'Leary ha matizado que ese día hubo 55 aterrizajes en Madrid de la compañía y que sólo tres tuvieron problemas. "Las tormentas que se produjeron en Madrid aquel día son un hecho excepcional, pero los pilotos de Ryanair actuaron profesionalmente cumpliendo con todas las normativas de seguridad y en ningún momento los aviones, los pasajeros y las tripulaciones corrieron peligro", ha añadido.



"Estos aterrizajes de emergencia son rutinarios y se producen de forma esporádica, por ese motivo están regulados"

Según la compañía, cada uno de estos aviones voló adicionalmente más de una hora tras realizar su aproximación a Madrid, motivo que llevó a que declararan el aterrizaje de emergencia llegando al aeropuerto en Valencia con tiempos de reserva de combustible de entre 28 y 34 minutos.



Por otro lado, el presidente de la 'low cost' irlandesa ha salido al paso de las informaciones que ponen en duda las actuaciones llevadas a cabo por la aerolínea y ha insistido en que Ryanair no va a perder su licencia. "Es falso que la compañía tenga abiertos 100 expedientes de seguridad", ha indicado.



"Tenemos constancia de diez investigaciones relacionadas con la seguridad en España durante los últimos doce meses sobre un total de más de 120.000 aterrizajes de aviones de la compañía en las instalaciones aeroportuarias de este país", ha remarcado.



O'Leary negó también que los pilotos de la compañía sufran ningún tipo de presión y defendió que siguen "las mismas normativas" que el resto de profesionales del colectivo. "Es falso que exista un ranking de los pilotos que menos combustible gastan. Estos profesionales no pueden reducir costes y no están bajo ningún tipo de presión que no sea la priorizar la seguridad a bordo", ha zanjado.



Dado que ni los pasajeros ni los aviones de Ryanair "han estado afectados por ningún tipo de riesgo", la compañía espera publicar los resultados de la investigación abierta sobre estos tres aterrizajes de emergencia por combustible a su debido tiempo.