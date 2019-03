Ruiz-Mateos: "No tengo miedo a estar entre rejas"

El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, en busca y captura por orden de una juez de Palma por no comparecer en su juzgado, ha asegurado que la magistrada está haciendo el "ridículo" y ha reconocido que no tiene miedo a estar "entre rejas" porque ya "nada" le asusta.



Ruiz-Mateos, que ha recibido a los medios de comunicación en el despacho de su casa de la lujosa urbanización de Somosaguas, a las afueras de Madrid, ha lamentado que se le considere un "peligro para la sociedad" y ha criticado que la Justicia no quiera descubrir "la verdad".



Vestido con un traje beige, corbata roja y zapatillas deportivas, el empresario ha explicado que no acudió al juzgado por una lesión que sufre en un pie y que está dispuesto a comparecer ante la juez cuando así se le requiera, aunque no cree que vaya a servir para nada porque "todo es mentira". "Voy a ir pero no va a servir para nada, parece que se trata de un asesinato y yo ya estoy cansado", ha dicho.



Tras recordar que ha intentado ingresar en prisión de forma voluntaria hasta en cinco ocasiones y que se metería en la cárcel "si pudiera", Ruiz-Mateos ha afirmado que se siente "detenido siempre" y como si fuera culpable de un asesinato. "Me da pena la Justicia. Lamento la Justicia que tiene hoy España. La jueza está haciendo el ridículo con este tema", ha subrayado.



En cualquier caso, el empresario jerezano ha insistido en que sigue buscando fórmulas para pagar a todos sus acreedores porque, añade, "es lo único que me preocupa".



Por su parte, el portavoz del empresario, Ignacio Fernández Candela, ha negado que exista una orden de busca y captura y ha anunciado que Ruiz-Mateos acudirá a Palma de Mallorca en cuanto sea requerido.



Una juez de Palma ha ordenado la busca y detención del empresario jerezano por no comparecer el pasado viernes en su Juzgado, alegando una fractura en un pie, para declarar como imputado en una supuesta estafa en la venta de un hotel.



Según el auto, la juez reclama además su puesta a disposición judicial el próximo día 23 de agosto a las doce de la mañana. La magistrada ha pedido la detención después de que el forense haya certificado que la "patología sufrida por el paciente es de carácter leve" y que "no existe elemento alguno desde el punto de vista médico-legal que determine la imposibilidad de Ruiz-Mateos" de comparecer ante la juez.



El pasado viernes Ruiz-Mateos fue citado a declarar por segunda vez por una querella por estafa en la venta de un hotel de Mallorca, pero tras anunciar el día anterior que iba a comparecer, al final no se presentó en el juzgado. Por este asunto ya había sido citado por primera vez el pasado 20 de junio, pero el empresario no se presentó en el juzgado y la magistrada le advirtió de que, de repetirse la situación, dictaría una orden de detención contra él.