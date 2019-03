Rubalcaba: "Yo no voy a sentarme con los bancos, esto es una crisis, no una tertulia"

El candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha agradecido este domingo al Gobierno que haya recuperado el Impuesto sobre el Patrimonio, aunque ha matizado que el impuesto que él propone sobre la grandes fortunas es "algo mejor".

En un discurso en la Fiesta de la Rosa que el PSC organiza anualmente en Gavà, ha anunciado que los más de mil millones de euros que se recaudarán con esta tasa servirán para estimular la economía con recursos públicos, y ha propuesto subvencionar 300.000 contratos para jóvenes bonificando a los empresarios el cien por cien del coste de la Seguridad Social.



Rubalcaba ha garantizado que en ningún caso gravará a las clases medias, ya que sólo lo pagan 160.000 personas de los 23 millones de españoles que declaran a Hacienda, y ha lanzado una advertencia a Rajoy: "Que deje de preocuparse por los grandes patrimonios que seguirán siendo ricos cuando paguen el impuesto".



En plena oleada de recortes en algunas administraciones autonómicas, también ha asegurado que el dinero que se recaude con el Impuesto del Patrimonio se podrán contratar 25.000 profesores o evitar que se estén cerrando camas de hospital.



"Yo no me voy a sentar con los bancos ni les voy a llamar por teléfono. Esto es una crisis, no una tertulia. Lo que voy a hacer es ponerles un impuesto, perdiles un esfuerzo porque es justo y porque lo necesitan aquellos que lo están pasando peor", dijo el candidato socialista.



Rubalcaba ha mencionado solo una vez al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un discurso de casi 30 minutos, y lo ha hecho para agradecerle la recuperación del impuesto, que pese a no satisfacerle al 100 por 100, el "sentido político" es el mismo que el de su propuesta sobre las grandes fortunas.



El candidato a hecho una encendida defensa de la UE, recordando que Europa ha dado a España "mucha solidaridad", y ha asegurado que el Estado solo saldrá de la crisis con garantías si lo hace al lado del resto de países de la unión.



Pese a esto, ha señalado el principal obstáculo del continente: "Europa es débil porque uno de sus miembros es débil: Grecia", algo que no debe restar el pleno apoyo de España a la moneda común, el euro.