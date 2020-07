Rubalcaba: "Rajoy oculta el rescate igual que hizo con los Presupuestos"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró, durante la reunión del Grupo Socialista en el Congreso, que en la entrevista que ayer hizo TVE al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se "descubrió" que el jefe del Ejecutivo no piensa pedir el rescate hasta después de las elecciones gallegas y vascas del próximo 21 de octubre.



Según fuentes socialistas, el secretario general del PSOE trasladó a sus compañeros que las explicaciones que Rajoy dio durante la entrevista no han conseguido cambiar su análisis sobre la situación política y económica.



Además, se mostró convencido de que Rajoy dejó ver que no pedirá el rescate antes del 21-O. "No se si fue un lapsus, pero al hablar del Consejo Europeo, se descubrió que no piensa pedir el rescate hasta después de las elecciones en Galicia y Euskadi", dijo Rubalcaba ante sus diputados.



Según las fuentes consultadas, el dirigente socialista aseguró que la operación de Rajoy en este momento es "Andalucía 2". "En marzo ocultó los Presupuestos y ahora el rescate", apostilló Rubalcaba.



El líder del principal partido de la oposición también considera que Mariano Rajoy "no aclaró nada sobre las pensiones" y sobre todo, dijo, "no aclaró si las va a revalorizar en diciembre". "Nosotros nos tememos que no", exclamó durante el encuentro a puerta cerrada que tuvo lugar esta mañana en el Congreso de los Diputados.



Además de estas consideraciones, Rubalcaba también explicó a sus compañeros la línea política que debatió y aprobó el pasado domingo el Comité Federal del partido.