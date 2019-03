Rubalcaba pide al PP que hable sobre "lo que preocupa a la gente"

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reprochado este miércoles al PP la acumulación de preguntas parlamentarias centradas en su persona y en sus cargos en lugar de sobre lo que preocupa a los españoles. Rubalcaba ha emplazado a la portavoz 'popular', Soraya Sáenz de Santamaría, a hablar de empleo y le ha advertido: "No voy a hacer debates tóxicos para la democracia".

En un debate bronco y salpicado de interrupciones, Rubalcaba ha dejado claro que no le preocupa la "virulencia" del PP contra él, pero ha avisado de que "los debates de dentro se ven fuera" y de que se niega a dar más titulares de "nuevo rifirrafe" entre ambos dirigentes. "Si los políticos empezamos a no gustar a la gente, entre otras cosas es porque de lo que hablamos aquí tiene poco que ver con la gente, porque no resolvemos ningún problema", ha argumentado.

Esas palabras han sido recibidas con protestas de la bancada 'popular', el vicepresidente ha respondido a su vez tachando de "tremendo" como "salta" el PP y asegurando que los socialistas "están siempre callados", y su afirmación ha sido de nuevo protestada por los 'populares'.

Rubalcaba ha respondido así a una nueva pregunta de Sáenz de Santamaría sobre su acumulación de poder en el Gobierno y en el PSOE en la que le ha advertido de que "los españoles ya están comprobando hoy que da de sí" un Gobierno liderado por Rubalcaba.

"Indiferencia ante los problemas económicos, descontrol en el Ejecutivo y enfrentamientos por el poder", ha resumido. La 'popular' ha avisado a Rubalcaba de que no puede "escudarse" en Zapatero porque él ha terminado por asumir "todas las tareas" del Ejecutivo, incluso le "disputa" al presidente las dos últimas prerrogativas que le restan: "cesar ministros para elegir usted qué cargos deja y cuándo los deja y fijar la fecha de las elecciones".

Atacándole en su condición de candidato socialista a la Moncloa, la dirigente del PP le ha reprochado que desde que es vicepresidente la crisis ha empeorado -"desde que usted es la única voz del Gobierno la credibilidad ha tocado fondo y la prima de riesgo no encuentra techo"-.

Así, le ha retratado como "la viva imagen de un gobierno agotado" que no tiene más propuesta contra el desempleo que "discutir si conviene convocar elecciones generales antes de que vuelva a subir".