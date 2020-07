Rubalcaba pedirá que Rajoy dimita y Blanco no por "por razones políticas"

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido que el diputado socialista José Blanco siga en su escaño, y también ha advertido de que seguirá pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "por razones políticas". En unas breves declaraciones en el Congreso, Rubalcaba se ha referido a la decisión de Blanco de no dejar el escaño mientras no se abra juicio oral contra él por el caso Campeón.

Preguntado por si el PSOE tendrá a partir de ahora como norma no pedir dimisiones hasta que no haya apertura de juicio, Rubalcaba ha recordado que él ha pedido la dimisión de Rajoy "por razones políticas". Ha añadido en este sentido que el jefe del Ejecutivo "no está implicado en ningún tema jurídico", pero él entiende que "políticamente" Rajoy "no puede seguir presidiendo el Gobierno".

"Por tanto, dimisiones hay de muchos tipos y esas las vamos a seguir pidiendo, naturalmente", ha añadido Rubalcaba, quien ha respondido después con un tajante "sí" a la pregunta de si, con esos argumentos, José Blanco puede seguir ocupando su escaño.