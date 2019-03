El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que "en Nanclares de Oca no hay ningún preso de ETA, porque todos los que están no están en ETA", y ha subrayado que lo que se hace en este centro penitenciario es "estrictamente, cumplir la ley y nada más que la ley".



El ministro se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde ha rehusado confirmar cuántos presos de ETA que discrepan de la estrategia de lucha armada de la banda terrorista han pedido o se han beneficiado ya de la libertad atenuada porque, según ha dicho, "hablar de estos temas no beneficia a nadie".



Pérez Rubalcaba se ha limitado a afirmar que en "Nanclares de Oca no hay ningún preso de ETA", porque "todos los que están no están en ETA, han pedido perdón a las víctimas, han condenado la violencia, están pagando la responsabilidad civil y, por tanto, están pagando lo que deben a las víctimas".



El ministro ha dicho que lo que se hace en este Centro Penitenciario es "estrictamente, cumplir la ley y nada más que la ley".



Al ser preguntado por un periodista sobre si se ha producido un cambio en la política penitenciaria de su departamento, el ministro ha afirmado que "es la política penitenciaria de siempre", como ha explicado en el Congreso.



"Hablar de estos temas no favorece, desde luego no favorece en nada a la política penitenciaria y por eso me voy a quedar aquí", ha afirmado el ministro.