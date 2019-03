Rubalcaba: "La banca debe dedicar parte de sus beneficios al empleo"

Alfredo Rubalcaba asegura que: "Nunca he dejado de hacer frente a los retos, nunca me he arrugado y por eso estoy aquí. Puedo ser útil a mi país." también ha afirmado que: "Siento el apoyo de millones de españoles, estoy confiado". ha dicho en su primer discurso tras ser ratificado como candidato ante más de 1.200 personas en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

Rubalcaba dice que "Tenemos que ser ambiciosos en nuestras aspiraciones y realistas en nuestras propuestas". No ha dejado de agradecer a los dos presidentes con los que ha trabajado: "Me siento orgulloso de llamarme socialista y de pertenecer a los gobiernos de Felipe González y Rodríguez Zapatero."

En su opinión: "Muchos de los problemas que están sucediendo en España tienen su origen en la política y es la política la que debe resolverlos" a este respecto a dicho enérgicamente: "Es absolutamente inmoral que se viva con los paraisos fiscales pero yo creo que se van a acabar".

Rubalcaba ha propuesto que: "Dejemos de quejarnos de las agencias de rating americanos y hagamos agencias europeas" su lema es el siguiente: "Más democracia, más política, más Europa."

En su programa se fija cuatro "aspiraciones ambiciosas" para los próximos años. La primera, "lo urgente, que es crear empleo"; la segunda, "lo importante, hacer una economía sana y competitiva"; la tercera, "lo nuestro, la igualdad de oportunidades"; y la cuarta, "lo que nos piden, los cambios en la política y en la democracia".

Propone que la banca debe dedique parte de sus beneficios al empleo

Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha comprometido a buscar "una vía rápida para crear empleo" y ha garantizado que "habrá dinero", porque "pronto" será el momento de pedir a las cajas y los bancos que dejen parte de sus beneficios para crear empleo. "Los bancos y las cajas pueden y los jóvenes no pueden esperar", ha subrayado.

Propone reponer el impuesto de patrimonio para las grandes rentas

El vicepresidente primero del Gobierno, ha planteado recuperar el impuesto sobre el patrimonio porque cree que ha llegado el momento de repensar o rectificar algunas decisiones tomadas en los últimos años. "Políticas redistributivas, para que aquellos que no han sufrido en la crisis colaboren para que salgamos de la misma" en ese sentido ha anunciado que "Vamos a reponer un impuesto de patrimonio que grave a los grandes patrimonios".

Propone reformar el sistema electoral para que sea más proporcional

Rubalcaba ha defendido hacer modificaciones en la legislación para acercar la política a los ciudadanos. Entre ellas, ha citado la reforma del sistema electoral, un asunto que ha reconocido que es difícil porque debe contar con el consenso de la mayoría de los partidos. Pero eso ha dicho que no puede eximir al PSOE de intentar alguna modificación, y, por ello, ha avanzado que a él le gusta mucho el modelo alemán.

Propone un control previo de los planes urbanísticos

Rubalcaba ha hecho un guiño a los indignados del 15-M al defender una política "que sea limpia y que parezca limpia". El candidato ha partido de la base de que, en general, el urbanismo está bien gestionado por ayuntamientos y comunidades y que los funcionarios "son impecablemente honestos y honrados", pero, como el problema existe, ha defendido la necesidad de establecer algún tipo de control previo.