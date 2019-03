Rubalcaba: "Me presento porque creo que puedo ganar las elecciones"

El vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior ha comparecido públicamente tras postularse como candidato a las primarias. Se ha mostrado convencido y ha afirmado que si ha presentado su candidatura es porque está convencido de sus posibilidades. "Me presento porque creo que puedo ganar las elecciones y sé lo que España necesita para los próximos cuatro años", ha afirmado Rubalcaba, quien ha bromeado con el tema del "dedazo", asegurando que ha recibido "muchos dedazos de compañeros diciendo: preséntate".

La decisión llegó entre el mitin de Granada y el de Vigo, donde el vicepresidente asegura que encontró "muchos apoyos", aunque no ha querido desvelar cuándo supo que contaba con el apoyo del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para postularse como candidato: "Esos son asuntos privados que no voy a revelar".

Una relación "inmejorable" con Chacón

Las palabras de la ministra de Defensa, Carme Chacón, sobre Rubalcaba, han supuesto para el candidato "un halago", ya que es una mujer con la que mantiene "una excelente relación". Rubalcaba ha desvelado que esta misma semana han tenido una extensa conversación telefónica en la que ella le ha mostrado todo su apoyo para el proceso que comienza". También ha agradecido que la ministra pusiera en valor su "dilatada experiencia" como político, algo que "siempre es un valor, a ningún candidato se le critica por tener experiencia".

No teme las incompatibilidades

Con respecto a las posibles incompatibilidades que se le podrían presentar compaginando sus cargos de vicepresidente del Gobierno, ministro del Interior y candidato a las primarias, Rubalcaba no se muestra preocupado: "No veo ninguna incompatibilidad entre ocupar un puesto en el Ejecutivo y presentarte de candidato, si en algún momento la viera dejaría mi posición en el Gobierno, pero ahora no me encuentro en esa situación".

Tampoco teme la bicefalia que vivirá el PSOE, con el liderazgo doble de Zapatero y Rubalcaba. "El presidente y yo somos íntimos amigos y llevamos más de quince años trabajando juntos. Él no va a tener ningún problema conmigo ni yo con él, con lo que no me preocupa en absoluto este asunto", ha contestado.

Un proyecto continuista

El ya candidato ha reconocido elementos de continuidad con respecto al proyecto político de Zapatero. "Hay cosas que deben permanecer y ciertos logros sociales que no deben perderse y con otro gobierno se perderían", ha asegurado. "El Partido Popular echaría por tierra cosas como la ley del aborto y no podemos permitirlo", asegura el vicepresidente, "aunque debe haber también elementos de cambio".

Ha apelado también a las cuestiones económicas para diferenciar sus proyectos de los de la oposición: "De las crisis se sale de muchas maneras y hay gente que lo pasa muy mal. No queremos que nadie quede atrás al salir de esta crisis y no todos los grupos políticos lo afrontarían igual".