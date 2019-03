Rubalcaba califica la reforma laboral como "el todo a veinte"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado este sábado que se opondrá a la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros que abarata el despido y lo lleva "al todo a veinte", porque cree que acarreará más desempleo.



Rubalcaba lo ha expresado así en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, durante el comité regional de la FSA-PSOE que ha aprobado la lista electoral para las anticipadas asturianas que encabezará Javier Fernández.



"Es una operación de abaratamiento del despido como no se conoce", ha exclamado Rubalcaba tras describir que lo aprobado ayer, viernes, por el Gobierno "es el todo a veinte", pues millones de contratos firmados con indemnizaciones de 45 o 33 días de salario por año trabajado pasan a ser de 20.



Tampoco le gusta al líder socialista el nuevo contrato indefinido para jóvenes que permite estar un año a prueba, porque "a prueba significa que te echen sin nada", por lo tanto supone "un contrato de un año con despido libre".



Así, ha augurado que habrá empresarios que despidan a los 364 días para contratar de inmediato a otro joven. "Hay que tener una pluma enrevesada para llamar indefinido al despido libre", ha señalado Rubalcaba, que cree que el Gobierno del PP "ofrece despido, despido, despido" en vez del necesario "empleo, empleo, empleo".



Sobre la reforma laboral, la primera crítica de Rubalcaba ha sido que la hace "el Gobierno del donde dije digo, digo diego", porque, al igual que ocurrió primero con la subida de impuestos, el PP prometió en la campaña electoral que no lo haría.



"Rajoy es el primer político al que le pillan una pedazo de mentira en Twitter", ha apuntado Rubalcaba al recordar un tuit del presidente del Gobierno cuando era candidato del PP en el que prometía que no abarataría el despido.



Rubalcaba cree que el resultado de la reforma laboral será más desempleo y ha asegurado que el PSOE se opondrá, como también a los recortes sociales, porque la "oposición útil" que pretende implica pactar cuando hay que pactar, pero también discrepar y confrontar.