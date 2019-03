Rubalcaba anuncia que PSC y PSOE seguirán juntos pero revisarán sus relaciones

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que su partido y el PSC seguirán trabajando juntos, aunque sí ha adelantado que "revisarán" las normas que rigen sus relaciones.



"El PSC lleva tiempo diciendo que las quiere revisar estas normas. El PSOE, cuando decida un tema sobre Cataluña tiene que consultar al PSC, y el PSC cuando decida un tema sobre España tiene que consultar al PSOE. Ese es el elemento central: el equilibrio, la simetría", ha explicado en los Desayunos Informativos de Europa Press.

"Coherente es; va a votar lo que ha votado en Cataluña"

"Ellos (el PSC) creen que Cataluña tiene derecho a decidir y nosotros (el PSOE) creemos que no", ha subrayado, para recordar a continuación que no es un enfrentamiento nuevo, sino que ya quedó patente en la pasada campaña electoral e incluso él mismo lo reconoció delante del primer secretario de los socialistas catalanes, Pere Navarro, semanas antes de las elecciones del 25N.

Rubalcaba no ha especificado si la dirección del grupo socialista sancionará a los 14 diputados que rompan la disciplina de voto ni tampoco ha querido pronunciarse sobre lo que hará la ex ministra Carme Chacón, y ha insistido en que si alguna vez hubiera una consulta en Cataluña, el PSOE y el PSC harían campaña por el "no" a la independencia.

Según ha manifestado el líder socialista, "la relación entre Cataluña y España está mal, está muy rota", pero "en este alejamiento uno de los pocos vínculos que quedan es la relación entre el PSOE y el PSC", por lo que ha defendido que ambos partidos sigan trabajando juntos. "Coherente es; va a votar lo que ha votado en Cataluña y lo que ha defendido ante los ciudadanos catalanes", ha zanjado Rubalcaba.

El PSOE y el PSC comparten que España y Cataluña tienen que seguir juntas

No obstante, y para evitar que en un futuro se produzcan situaciones como ésta, ha explicado que PSOE y PSC ultimarán cuanto antes la revisión del protocolo de relaciones entre los dos, de manera que queden claras las reglas de juego. Se trata de que el PSOE consulte con el PSC los temas que afecten a Cataluña y que el PSOE consulte con el PSOE los que afectan a España, ha detallado.

Ha abundado al señalar que los dos partidos tienen una relación con dos elementos centrales: que son socialistas y que, por eso, comparten los principios y los valores de la socialdemocracia, y que, en el caso de que hubiera un referéndum, estarían completamente de acuerdo en votar en contra de la independencia. Si algún día se produce "una suerte de consulta", que Rubalcaba cree que no debería producirse, el PSOE y el PSC comparten que España y Cataluña "tienen que seguir juntas".