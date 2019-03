Rubalcaba acusa al PP de intentar "pescar en río revuelto"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha acusado al PP de haber provocado "agitación" tras la agresión al consejero murciano Pedro Alberto Cruz con el objetivo "clarísimo" de "pescar en río revuelto" y ha defendido la necesidad de "ponerse del brazo" para trasladar a los violentos el mensaje de que no se aceptará nunca su participación ni sus acciones.



Rubalcaba ha tenido que explicar en el Pleno del Senado la posición del Gobierno respecto a la agresión sufrida por el consejero murciano después de que el PP decidiera incluir este tema entre las preguntas de control al Gobierno.



El senador 'popular' José Joaquín Peñarrubia ha recordado el clima de agitación que existía en Murcia durante las últimas semanas y ha reiterado la petición de cese del delegado del Gobierno en la comunidad, Rafael González Tovar, por "pasividad, manifiesta incompetencia y no haber previsto y evitado los lamentables incidentes".



Rubalcaba ha coincidido "en parte" en el relato de los hechos pero ha acusado al PP de haber entrado "a partir de ahí" en "una agitación" con el objetivo de "pescar en río revuelto", una afirmación que ha provocado protestas desde la bancada 'popular'. "Y créanme, en este río no pesca ningún partido democrática, no van bien", ha advertido al principal partido de la oposición.



En este punto, el vicepresidente primero ha pedido al PP que no pretenda hacer creer a los ciudadanos que la culpa "de que algún desalmado" pegue a un consejero la tienen los socialistas y ha lamentado que, en ese caso, estarán tomando a los ciudadanos "por tontos".



Pero además, ha recordado que este debate no resuelve el problema. "Lo que tenemos que hacer es ponernos del brazo para decir a los violentos que nunca vamos a aceptar su participación ni sus acciones --ha señalado--. En la defensa de la libertad y los demócratas, los socialistas vamos a estar siempre con ustedes, les demando a ustedes que hagan lo mismo con nosotros".



Durante su intervención, el vicepresidente ha calificado la agresión al consejero de "intolerable" y ha recordado que el Gobierno ha puesto a disposición del Ejecutivo murciano un plan de seguridad para proteger a todos los consejeros y altos cargos, así como sus domicilios y desplazamientos.