Rubalcaba: 'Nuestra misión es que ETA deje la violencia'

El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado respecto ETA que "quien tiene voluntad asesina y asesinos con voluntad puede acabar haciendo cualquier cosa", ha recalcado que las Fuerzas de Seguridad mantienen la "guardia alta" y ha dicho que su misión es que dejen la violencia.



"Para mí la cosa está muy clara: lo que pido a ETA es que deje la violencia y entregue las armas y, el día que haga eso, haré algún comentario", ha subrayado el Ministro en rueda de prensa, en la que ha comparecido junto al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, al ser preguntado por el comunicado de la banda terrorista hecho público el pasado fin de semana.



Tras recordar que no acostumbra a comentar los comunicados de ETA, Pérez Rubalcaba ha aseverado que su misión consiste en "impedir que actúen y conseguir que lo dejen".



En cuanto a la posible autoría de ETA del robo de dos vehículos al sur de Francia, el Ministro ha explicado que no dispone de información concreta de la sustracción de los dos coches.



No obstante, ha precisado que este robo, si al final se comprueba que ha sido cometido por la banda terrorista, una información de la que por el momento no tiene constancia, supondría que "ETA se mueve" y "los ciudadanos deben saber" que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también, no están quietos.



"No bajamos la guardia y, más allá de comunicados y pronunciamientos de unos y otros, seguiremos con la guardia alta, trabajando mañana, día y noche, para que -los terroristas- sigan mucho tiempo sin poder atentar", ha añadido.