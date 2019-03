JUICIO AL PROCÉS

Raül Romeva solo ha respondido a las preguntas de su defensa, y al igual que Oriol Junqueras, se ha considerado un "preso político" sujeto a un "juicio político". Romeva ha asegurado que si él y sus compañeros están en sentados en el banquillo es porque "quienes debían de hacer política en ese momento no la hicieron". Romeva también ha asegurado que durante los hechos del 20 de septiembre no hubo tumulto o alzamiento violento ya que "manifestarse no es un tumulto ni un alzamiento violento".