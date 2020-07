Rivera pide dar una "patada democrática" al independentismo en las próximas elecciones

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho este domingo un llamamiento a que los catalanes den una "patada democrática" al proceso independentista en las próximas elecciones, y en este sentido ha exigido al presidente catalán, Carles Puigdemont, que "ponga las urnas", pero "las de verdad".

Rivera ha participado en el acto de presentación de Inés Arrimadas como candidata a la presidencia de la Generalitat, tras imponerse ayer en las primarias del partido, un discurso en el que también ha pedido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que "rectifique" y deje de "apoyar" al independentismo.

Un acto ante un centenar y medio de personas en la plaza mayor de Nou Barris, en Barcelona, al que han asistido los principales dirigentes del partido en Cataluña, pero también del resto de España, como José Manuel Villegas, Begoña Villacís, Toni Roldán o Melisa Rodríguez.

En su discurso, Rivera ha considerado que el proceso soberanista es "agotador y está agotado": "Las últimas encuestas de la propia Generalitat dicen que están a un escaño de perder la mayoría absoluta en el Parlament.

Eso significa que podemos pegarle una patada democrática al proceso y decir que hasta aquí hemos llegado". Por ello, parafraseando a la ahora presidenta del Parlament, Carme Forcadell, cuando era líder de la Asamblea Nacional Catalana, Rivera ha lanzado un mensaje directamente a Puigdemont: "¡President, ponga las urnas! Ponga las urnas cuanto antes. Pero las de verdad, las autonómicas, las democráticas".

Le ha retado así a convocar elecciones y "no tener miedo a perder el gobierno", porque Cs "intentará ganar, sin trampas, sin censos inventados, sin Junqueras recontando votos". "En las próximas elecciones autonómicas, con la papeleta naranja, podemos poner fin a esta auténtica pesadilla. ¿No es agotador hablar siempre de si eres más o menos independentistas, de si tienes que cumplir la ley? ¿Pero esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿En un mundo paralelo? ¿En Matrix?", ha criticado.

Ha reclamado así "volver a la realidad" y dejar atrás el proyecto "agotado" del independentismo y "cargado de mochilas de corrupción", que a su juicio ha llegado a un fin de ciclo". Frente a una CDC que "no tiene legitimidad para seguir gobernando y acabará descompuesta y desarticulada por la corrupción", Rivera ha ensalzado a Arrimadas como a persona que "puede representar una nueva etapa" y "volver a unir a los catalanes". "Uno de los papeles más importantes de España lo tienes tu.

Ganar las elecciones, buscar una mayoría alternativa y formar un gobierno de consenso para acabar con el proceso.

Tenemos que reagrupar a los españoles y catalanes alrededor de un proyecto diverso, ilusionante y común. Y que se acaben las líneas rojas", ha aseverado.

Para Rivera, "Cataluña puede volver a ser el motor de España, pero ahora lo han gripado los independentistas, los Pujol y los corruptos. Vamos a volver a dignificar a Cataluña y tener una presidenta que no robe a los ciudadanos".

Y es que, ha dicho, los partidos tradicionales como PP y PSOE están inhabilitados para lograr ese reto, por su "traición" al haber "apagado las alarmas durante décadas" ante la corrupción en Cataluña, como también especialmente crítico ha sido contra Podemos y Pablo Iglesias, al que ha acusado de ser "cómplice" de Puigdemont. "Pido a Iglesias que rectifique.

Apoyar al independentismo no es la solución, muchos de sus votantes no quieren una Cataluña separada del resto de España y debemos ir a las urnas con las cartas sobre la mesa", ha dicho Rivera, que le ha instado a posicionarse claramente sobre el referéndum: "La respuesta es muy fácil: ¿sí o no?".

Porque, ha opinado, "no se puede intentar ser presidente de España con Bildu y ERC como socios en la moción de censura. Al PP habrá que ganarles en las urnas, pero no en los despachos ni pactando con los que quieren romper el país".

También duro ha sido contra un Pedro Sánchez (PSOE) que "está cometiendo los mismos errores de toda la vida del PSC", al debatir sobre "nación de naciones", además de que se está "radicalizando" y "podemizando", como también ha considerado que Mariano Rajoy no puede "reagrupar ni ilusionar, porque su proyecto está agotado".