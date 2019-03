Ridao ha asegurado que “su valoración es un denominador común al catalanismo en todas formas porque el que impugnó fue el PP (...). No sólo no se ha alterado el texto del Estatut sino que se ha alterado un acuerdo político”.

Sobre cual recorte es el que más ‘ha perjudicado’ al Estatut, para Ridao “hay una cuestión relativa a la lengua que supone que el Catalán no es el idioma preferente de la administración pública y de los medios de la comunicación”. El diputado considera que “hay una involución en su doctrina”.

Sobre el Consejo de Justicia, para Riado, “no se crea un órgano judicial propio en Cataluña sino que se crea un Consejo”. “Son diferencias de conceptos”.

Para el diputado catalán, “hay asuntos que son nucleares, relativos a la tipología de las consecuencias, que son sustanciales”.

Cuestionado por la posible nulidad de algunas normas ya en vigor, para Ridao, “el Parlament de Cataluña ha desarrollado su Estatut hacia dentro, no en lo que afecta a los poderes del Estado, con lo que puede haber recursos si hubiera diferencias”. Para el independentista, esta sentencia “puede ser Rocky 1, luego habrá Rocky 2 y Rocky 3 y veremos mas secuelas” de la sentencia.

Ridao ha asegurado que “las instituciones de Cataluña pueden ver, pero no entienden esta sentencia y mientras viene el recurso, puede haber algún desafio”.

Pero, “¿cómo puede ser ese desafío?” ha preguntado Susanna Griso. El dirigente republicano no va a “prejuzgar lo que vamos a hacer porque no me corresponde a mí, pero, hay posiblidad de que el Parlament apruebe opciones simbólicas como enviar al Congreso nuevamente el texto. Hay opciones para mostrar una respuesta y un desafío”.

Ridao ha sentenciado que “lo que hay es un choque de legitimidades entre un Constitucional viciado en su constitucionalidad y el Parlament”.