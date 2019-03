El Rey será intervenido esta semana de la cadera

La infanta doña Pilar de Borbón ha avanzado que el Rey don Juan Carlos será intervenido este miércoles de la dolencia que padece en la cadera, que ha calificado de "mecánica" y que, ha explicado, es una artrosis "genética" que padece "toda la familia". Posteriormente la Casa Real matizaba que la operación será esta semana, pero sin concretar el día exacto.

Durante la presentación de la 42 edición del rastrillo de Nuevo Futuro, ONG de la que es presidenta de honor, la hermana del Rey de España ha manifestado que fue directamente él quien le comunicó su próxima operación.

Una cirugía a la que ella ha quitado importancia argumentando que "toda la familia" tiene "artrosis" y que esa dolencia es la que ha obligado a esta nueva operación y no otra causa. "A mí me han operado las dos caderas ya hace tiempo y a mi hermana en una. Es una artrosis que te entra con la edad".

Haciendo gala de su humor habitual, la infanta Pilar ha dicho que se trata de "una cosa de huesos, mecánica, que no afecta al cerebro. No hay que preocuparse por esto". Conociendo el carácter de don Juan Carlos, doña Pilar ha aventurado que en "cuanto pueda se moverá. No se queda sentado" y ha añadido que le desea "todo lo mejor".

El anuncio de la operación fue realizado el pasado viernes por el propio Rey en Cádiz, donde dijo que la semana próxima volvería a "pasar por el taller" para operarse esta vez de la cadera izquierda, apenas siete meses después de que le reconstruyeran con una prótesis la misma articulación pero del lado derecho. Don Juan Carlos hizo este anuncio en el brindis de la cena que ofreció ofrecido a los líderes iberoamericanos reunidos desde en Cádiz y unas horas después de que se le viera caminando de nuevo apoyándose con unas muletas.

El jefe del Estado indicó con una sonrisa en la boca que tiene la cadera izquierda "bastante maltrecha" y reconoció que los médicos le habían recomendado "pasar por el quirófano ya".