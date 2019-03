Zarzuela niega que el Rey hablara con Mariano Rajoy sobre el ministro Wert

Un portavoz de la Casa del Rey ha asegurado que Don Juan Carlos no ha hecho ningún comentario al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert.

"No se ha producido ningún comentario sobre el ministro Wert en la conversación con el presidente del Gobierno" que el Rey ha mantenido esta mañana al terminar el desfile militar con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional, afirma el portavoz de Zarzuela.

En la recepción posterior en el Palacio Real que ha seguido al desfile, Wert ha manifestado sentirse "orgulloso" por sus polémicas declaraciones del miércoles en el Congreso, cuando señaló que la intención de este Gobierno es "españolizar a los catalanes".

En la misma recepción, Don Juan Carlos ha evitado hablar con la prensa sobre la tensión soberanista en Cataluña: "No me vais a sacar ni una palabra más. El jamón está muy bueno". Sólo el Príncipe se ha mostrado dispuesto a intercambiar impresiones con los medios de comunicación. En opinión del Heredero, Cataluña "no es un problema" y ha hecho un llamamiento a los responsables políticos para que resuelvan "con responsabilidad" la tensión actual.

En el comedor de gala del Palacio Real, despojado de mesas para la ocasión, y abarrotado por casi un millar de invitados que combatían el calor como buenamente podían, el jefe del Estado ha departido animadamente con muchos de ellos tras el saludo protocolario, restringido este año a autoridades y políticos.

Los periodistas han sacado a colación el asunto de Cataluña, sin olvidar que fue el rey quien, antes de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocara elecciones anticipadas en un ambiente caldeado por el debate soberanista, alertó en un mensaje contra quienes auspician divisiones y alientan "quimeras". "¿Sevilla, decís?", ha bromeado el monarca cuando ha escuchado la palabra Cataluña en boca de los "plumillas" que le rodeaban tratando de que no se les escapara nada de cuanto decía el jefe del Estado.

De entre los políticos ha sido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el más solicitado, y de hecho apenas se ha movido del mismo emplazamiento, atendiendo a unos y otros, ministros incluidos, y periodistas, con los que ha tenido larga charla "off the record".

Diálogo interrumpido cuando el exministro, exdirector del FMI y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, se ha acercado a saludar a Rajoy.

Entre tanto, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha permanecido casi todo el tiempo discretamente ubicado en un rincón. Y a los periodistas, ni "mu".

Junto a Rato, han acudido al Palacio Real muchos representantes del mundo económico, como responsables de grandes empresas, así como una larga relación exaltos cargos, como exministros del PP y del PSOE o expresidentes del Tribunal Supremo, léase Carlos Dívar.

Y a José Ignacio Wert, titular de Educación, se le ha escuchado hablar en catalán ante la prensa para referirse a la polémica que esta semana suscitaron sus opiniones sobre la necesidad de "españolizar" a los alumnos catalanes.

Un año más, no ha habido políticos nacionalistas en la recepción del 12 de Octubre pero sí se ha podido ver al senador socialista y expresidente de la Generalitat José Montilla.