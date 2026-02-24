El Senado aplaza la comparecencia de Julio Martínez, el pagador de Zapatero, al no poder localizarle Interior

La declaración de Julio Martínez Martínez en la comisión de investigación del Senado ha quedado aplazada después de que el Ministerio del Interior comunicara que no ha podido localizarle. El empresario, administrador de Análisis Inteligente y relacionado con el denominado caso SEPI, estaba citado para comparecer esta semana en la comisión conocida como 'caso Koldo'.

Fuentes parlamentarias han confirmado que la comparecencia no se celebrará en la fecha prevista al no haberse podido practicar la notificación. Desde Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, se trasladó a la Cámara Alta que no se disponía de datos suficientes para ubicar a una persona con apellidos tan comunes como "Martínez Martínez".

La comisión dispone de dirección

La Mesa de la comisión sí cuenta, según fuentes consultadas, con la dirección de las oficinas de Análisis Inteligente, la empresa vinculada al empresario. No obstante, para cursar una nueva citación debe reunirse formalmente y respetar el plazo mínimo de tres días que exige el reglamento antes de cualquier comparecencia.

El aplazamiento ha generado críticas desde la oposición, que acusa al Gobierno de obstaculizar la investigación parlamentaria. La comisión mantiene, sin embargo, la agenda prevista para otros comparecientes.

Pagos y consultorías

Julio Martínez Martínez figura como imputado en el caso SEPI y, según consta en las investigaciones, su entorno empresarial ha mantenido relaciones contractuales con la aerolínea Plus Ultra. Varias de sus sociedades, entre ellas Análisis Relevante, IOT Domotic Europe y Voli Analítica, percibieron en torno a 458.000 euros en cinco años por servicios vinculados a la intermediación aérea y gestiones ante autoridades, especialmente en Venezuela.

Parte de esos servicios aparecían en facturas que la compañía aérea debía abonar en el contexto del rescate público. Plus Ultra fue considerada empresa estratégica y recibió en marzo de 2021 una ayuda de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.

La financiación se estructuró en un préstamo ordinario de 19 millones de euros, con un plazo de cinco años, y un préstamo participativo de 34 millones, con un vencimiento de siete años.

Vínculo con Zapatero

Según los datos conocidos, Julio Martínez Martínez abonó alrededor de 450.000 euros al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en seis años por trabajos de "consultoría global", análisis geopolítico y apoyo estratégico. Zapatero ha reconocido una relación de amistad con el empresario, aunque ha negado cualquier intervención en el rescate de Plus Ultra y ha desvinculado sus honorarios de las ayudas públicas concedidas a la aerolínea.

Por el momento, la comparecencia de Martínez Martínez queda pendiente de nueva fecha, a la espera de que el Senado pueda formalizar su citación conforme a los procedimientos establecidos.

