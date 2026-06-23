Felipe VI pide seguir confiando en la democracia en estos días "un tanto oscuros"

El rey ha realizado un llamamiento este martes a seguir confiando en la democracia y en su capacidad de consenso y cooperación, sobre todo en estos días "un tanto oscuros", y ha animado a buscar consensos, que precisan de legitimidad, confianza y rendición de cuentas.

Así lo ha afirmado desde el foro Diálogo Anual de Políticas 2026 del Club de Madrid, un punto que reúne a antiguos jefes de Estado y de Gobierno democráticos y expertos que abordan algunos de los retos más urgentes a los que se enfrentan la democracia y la cooperación internacional.

En su intervención, el rey Felipe VI ha recordado cómo la memoria de dos guerras mundiales alertan todavía hoy de lo que sucede cuando la comunidad internacional se aparta del camino de la razón, un camino que "vuelve a estar en cuestión" en la actualidad, según el monarca.

Un panorama en el que nunca los países habían dependido tanto unos de otros y en el que, sin embargo, "pocas veces la tentación de replegarse había sido tan fuerte" porque la interdependencia, que durante décadas se entendió como un factor de aproximación, se percibe en la actualidad "como una vulnerabilidad".

Además, ha planteado cómo se debe cooperar cuando la confianza "se ha erosionado" y hay quien pretenden que los logros materiales prevalezcan sobre los derechos, las libertades y los intereses individuales primen "sobre la dignidad, la participación democrática y el estado de derecho".

Por ello, el rey ha animado a continuar la "tarea inacabada y monumental de construir un mundo más libre, más responsable y más concienciado" de la necesidad de cooperar para "aliviar" sufrimientos y dar "esperanza y dignidad".

Asimismo, ha considerado que proteger los bienes públicos globales, como la estabilidad del clima, la seguridad sanitaria, la protección de los océanos, la seguridad alimentaria o un entorno digital seguro, no es solo una "obligación moral" sino también una decisión "racional".

Tal y como ha advertido el rey, "actuar hoy es menos gravoso que pagar mañana las consecuencias de haberlos descuidado" y ha recordado que es lo que España ha querido subrayar en su 'Estrategia de Política Multilateral para el Desarrollo Sostenible', presentada este año.

Según ha explicado Felipe VI, los consensos globales necesitan "legitimidad, confianza y rendición de cuentas" y las democracias son el sistema que mejor ha aprendido a producir esas tres cosas. Por eso, ha asegurado el rey, en esa convivencia que ofrece la democracia hay que seguir confiando, sobre todo en estos días "un poco oscuros".