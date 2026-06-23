Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Casa Real

Felipe VI pide seguir confiando en la democracia en estos días "un tanto oscuros"

El monarca ha defendido acabar la "tarea inacabada de construir un mundo más libre y más concienciado".

Imagen del rey Felipe VI

Felipe VI pide seguir confiando en la democracia en estos días "un tanto oscuros" | EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El rey ha realizado un llamamiento este martes a seguir confiando en la democracia y en su capacidad de consenso y cooperación, sobre todo en estos días "un tanto oscuros", y ha animado a buscar consensos, que precisan de legitimidad, confianza y rendición de cuentas.

Así lo ha afirmado desde el foro Diálogo Anual de Políticas 2026 del Club de Madrid, un punto que reúne a antiguos jefes de Estado y de Gobierno democráticos y expertos que abordan algunos de los retos más urgentes a los que se enfrentan la democracia y la cooperación internacional.

En su intervención, el rey Felipe VI ha recordado cómo la memoria de dos guerras mundiales alertan todavía hoy de lo que sucede cuando la comunidad internacional se aparta del camino de la razón, un camino que "vuelve a estar en cuestión" en la actualidad, según el monarca.

Un panorama en el que nunca los países habían dependido tanto unos de otros y en el que, sin embargo, "pocas veces la tentación de replegarse había sido tan fuerte" porque la interdependencia, que durante décadas se entendió como un factor de aproximación, se percibe en la actualidad "como una vulnerabilidad".

Además, ha planteado cómo se debe cooperar cuando la confianza "se ha erosionado" y hay quien pretenden que los logros materiales prevalezcan sobre los derechos, las libertades y los intereses individuales primen "sobre la dignidad, la participación democrática y el estado de derecho".

Por ello, el rey ha animado a continuar la "tarea inacabada y monumental de construir un mundo más libre, más responsable y más concienciado" de la necesidad de cooperar para "aliviar" sufrimientos y dar "esperanza y dignidad".

Asimismo, ha considerado que proteger los bienes públicos globales, como la estabilidad del clima, la seguridad sanitaria, la protección de los océanos, la seguridad alimentaria o un entorno digital seguro, no es solo una "obligación moral" sino también una decisión "racional".

Tal y como ha advertido el rey, "actuar hoy es menos gravoso que pagar mañana las consecuencias de haberlos descuidado" y ha recordado que es lo que España ha querido subrayar en su 'Estrategia de Política Multilateral para el Desarrollo Sostenible', presentada este año.

Según ha explicado Felipe VI, los consensos globales necesitan "legitimidad, confianza y rendición de cuentas" y las democracias son el sistema que mejor ha aprendido a producir esas tres cosas. Por eso, ha asegurado el rey, en esa convivencia que ofrece la democracia hay que seguir confiando, sobre todo en estos días "un poco oscuros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La UCO implica al PNV en la trama Leire Díez por el presunto amaño del rescate de Tubos Reunidos

Antena 3 Noticias

Publicidad

España

Gabriel Rufián

Los socios de Sánchez critican la benevolencia con Aldama: "Delinque, delata y libras"

Imagen del rey Felipe VI

Felipe VI pide seguir confiando en la democracia en estos días "un tanto oscuros"

El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez como medida cautelar antes del juicio

Begoña Gómez recurrirá la retirada de su pasaporte y rechaza que exista riesgo de fuga

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
Caso Plus Ultra

Zapatero ve motivos de nulidad en los dispositivos que le sirvieron al juez Calama para imputarle en el caso 'Plus Ultra'

Ayuntamiento de Soria
Soria

Seis detenidos tras los registros en el Ayuntamiento de Soria, cuatro de ellos en la provincia y dos en Madrid

Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Consejo Ministros

El Gobierno afirma que su "compromiso" es que la corrupción "no se tolere": "El que la hace la paga, se llame Ábalos o Ayuso"

Elma Saiz asegura que el Gobierno condena todo aquel comportamiento que se aleje de sus valores.

Pedro Sánchez asegura que seguirá "pese a las piedras en el camino"
PEDRO SÁNCHEZ

Pedro Sánchez asegura que seguirá "pese a las dificultades y las piedras en el camino"

El presidente del Gobierno ha afirmado que seguirá su ejecutivo "pese a todas las dificultades" ante quienes se preguntan por qué quiere seguir en el Ejecutivo.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez da consejos para protegerse de la ola de calor tras la sentencia del caso mascarillas: "Bebe agua y ponte crema"

Antena 3 Noticias

Alejandro González, portavoz de APM, sobre la sentencia a Aldama: "Es una llamada a la colaboración con la justicia"

Imagen del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, conversa con la presidenta del partido, Cristina Narbona

Un guardia civil declara que dos exjefes de la UCO admitieron haber sufrido presiones en casos relacionados con el Gobierno

Publicidad