¿Por qué la mayoría de personas mayores con coronavirus han muerto en residencias y no en hospitales?

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas Mayores, Cinta Pascual, asegura que existió, en los meses más duros de la pandemia, un protocolo de actuación con las personas mayores que se contagiaban de coronavirus en las residencias de ancianos, y de ahí, que la mayoría haya muerto en los centros de mayores y no en los hospitales, un protocolo aplicado en toda España.

Denuncian que los ancianos no fueron derivados a hospitales

Según un documento que manejaban los médicos de las UCIs y que se titulaba "Éticas de triaje" se les recomendaba priorizar a los pacientes según "mayor esperanza de vida" o "el valor social de la persona".

Era el criterio establecido para derivar a los ancianos internos en residencias a los hospitales, una recomendación aplicada en todas las comunidades autónomas donde ahora se multiplican las denuncias de los familiares.

Sólo en Madrid hay más de 200 familias que además de denunciar las situación relatan el dolor de saber que a sus padres o a sus abuelos, les han dejado morir.

Más de 19.000 ancianos han muerto en residencias

Es el caso de Guadalupe que murió dentro de su residencia. Según su hija Carmen , no la derivaron a un hospital "porque el médico no lo había visto oportuno" y ahora las hijas de esta anciana, se quejan de que "no le dieron la oportunidad de luchar".

Rubén es el yerno de otra víctima del COVID-19, que planteó a la residencia llevar él mismo al hospital a su suegra: "Me dijeron que si me presentaba incluso llamarían a la policía".

En esa residencia de Barcelona, donde residía su suegra, habrían muerto alrededor de 50 ancianos: " Decían que no se autorizaba el traslado al hospital. Y aquí no ha habido atención médica 24 horas". Pide que "se haga justicia y que se busque al responsable sea quien sea".

Son familias que han vivido un calvario, que pedían a las residencias, que ante el empeoramiento de salud de los mayores los llevaran al hospital: "No es tan grave" es la respuesta que recibía Lola Parra, nuera de un anciano que cinco días después falleció con coronavirus.

Los protocolos les excluían si tenían poca esperanza de vida u otras patologías, Eso de denuncia Jesús:"A mi me dijeron que no podía ser el llevar a mi padre al hospital padeciendo Alzheimer".

La mayoría de denuncias presentadas alegan que "en las residencias no se pusieron los medios adecuados" y que no se les dio la oportunidad "de derivarles para ser atendidos dignamente en un hospital".

El lamento, ahora que parece superada la pandemia por coronavirus, es general: " No se merecían esa muerte".