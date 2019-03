El referéndum en Cataluña 'revuelve' el PSOE

Al que más le han molestado las palabras de Susana Díaz es al líder de los socialistas catalanes. Rubalcaba y Navarro decidieron ayer guardar silencio, aunque en privado el catalán sí le reprochó a la andaluza su rotundidad para decir no al referéndum que ellos defienden.

A pesar de eso, Pere Navarro ha asegurado que no está enfadado: "yo no estoy enfadado con ella, yo lo que digo es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos los unos de los otros porque en cada lugar hay una situación distinta y por tanto hay que ser cuidadosos. Yo no voy a hablar de la situación de Andalucía desde un punto de vista económico, social etc..".

Díaz calificó como error que Zapatero se comprometiera a aprobar el estatuto que saliera del parlamento de Cataluña. Que no se cumpliera cree que puede ser el origen del auge nacionalista.

Sin embargo, no todos en su partido creen que el expresidente Zapatero se equivocó. Eduardo Madina no lo ve como un error y asegura que “el auge del soberanismo catalán tiene su origen en el soberanismo catalán”.

Por su parte, el líder socialista sí. Rubalcaba lo ha denominado como una frase desafortunada y ha dicho que PSOE y PSC siguen trabajando juntos y que no hay discrepancias.