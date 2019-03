Rajoy, de hecho, se ha comprometido a defender estos "valores" si se convierte en presidente del Gobierno, así como a recuperar los consensos constitucionales que a su juicio el Ejecutivo, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, está rompiendo en la situación generada en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Asimismo, ha vuelto a reclamar elecciones anticipadas ante la incapacidad del Gobierno para afrontar la crisis o la inestabilidad de las instituciones.

Éstas han sido las principales ideas que ha desgranado el líder de los populares durante la conferencia que ha impartido en el marco de los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense.

Una conferencia tras la que no se ha celebrado ningún coloquio con los asistentes, algo que es habitual en esta clase de foros. Asimismo, los periodistas no han podido preguntar al líder del PP ni antes ni después de la misma.

Rajoy ha enumerado en su discurso sus frecuentes críticas al Gobierno, en particular a Zapatero, y así, ha llamado a "poner fin a la improvisación, a la ocurrencia y a la chapuza" que ha caracterizado la gestión del Ejecutivo durante los últimos dos años.

Para ello, el mejor instrumento es la convocatoria de elecciones anticipadas, una reclamación que Rajoy hizo en el pasado debate sobre el estado de la nación y que desde entonces, hace dos semanas, ha repetido.

Ha explicado que el "recorte de derechos sociales" puesto en práctica por el Gobierno no es lo que figuraba en el programa electoral de Zapatero en 2008, lo que redunda en "desconfianza e incertidumbre". "No sabemos qué hará el Gobierno en derechos sociales, en impuestos, qué hará con la sentencia del Estatut, en suma, los temas importantes", ha apostillado.

También se ignoran con qué apoyos querrá contar Zapatero para sacar adelante sus medidas, si con la izquierda, lo que Rajoy no ve probable, o con los nacionalistas, lo que considera difícil.

"No tiene ningún sentido que el Gobierno esté durante 17 meses más intentando resolver los problemas que ellos mismos han creado", ha sentenciado.

Un adelanto electoral, según el líder del PP, "daría salida a la situación de estancamiento" en que se encuentra el país y potenciaría la confianza.

Para el líder del PP, los ciudadanos también necesitan un presidente del Gobierno que rescate valores como la defensa del "gran sentimiento nacional" que hay en España y el respeto a la Constitución y a las sentencias e interpretaciones del Tribunal Constitucional.

A todo ello se ha comprometido Rajoy si llega al Palacio de La Moncloa, además de a instalar la austeridad como premisa presupuestaria en toda la administración, por lo que ha reiterado su oferta de incluir en la Constitución la obligación de fijar una suerte de techo de gasto.

El presidente del PP, además, ha censurado "el mayor recorte social de la historia de la democracia" que hace pocas fechas puso en marcha el Gobierno, y ha subrayado el estado de "libertad vigilada" desde la UE en la que vive la economía española, lo que ha achacado a que éste es "el tiempo de la ocurrencia, de la improvisación y de la rectificación".

"El ejemplo más significativo es Rodiezmo: tras varios años de Rodiezmo, ahora Zapatero no va, pues a los que van también ha engañado", ha dicho.