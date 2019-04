Rajoy: "El Rey no me ha ofrecido formar Gobierno pero no renunciamos a la investidura"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha explicado que Felipe VI no le ha propuesto como candidato a la investidura pero ha asegurado que no renuncia aún a conseguirlo. "El Rey no me ha ofrecido formar Gobierno, lo que me parece muy razonable", ha afirmado en una rueda de prensa tras la reunión en el Palacio de la Zarzuela, que ha durado unos 50 minutos. También ha remarcado que "el resultado de las urnas manda un mensaje nítido: los españoles quieren que dialoguemos".

"Hoy no tenemos los apoyos pero vamos a esperar a ver cómo se suceden los acontecimientos. No renunciamos a la investidura a largo de este proceso", ha explicado Rajoy, que ha transmitido al Monarca que ve "dos opciones": "La que hemos propuesto desde el 21 de diciembre, la opción de la moderación y la sensatez, y la del radicalismo". No obstante, le ha comunicado al Rey que todavía no tiene "mayoría para formar Gobierno" y ha explicado que el motivo es que "el PSOE se niega al diálogo; no digo que se niegue al acuerdo, sino al diálogo, que es lo previo al acuerdo".

El jefe del Ejecutivo ha insistido en su apuesta por "un Gobierno apoyado por el PP, el PSOE y Ciudadanos, presidido por el PP porque fue la fuerza política más votada por los españoles". "Este Gobierno tiene todo el sentido porque estas tres fuerzas políticas están de acuerdo en los temas fundamentales y en los grandes objetivos nacionales", ha dicho. "Y en los temas menores, poniendo todos de nuestra parte, estoy convencido de que también podríamos acordar", ha añadido.

Rajoy ha asegurado que la coalición que propone "podría hacer las grandes reformas que necesita España", medidas "para mucho tiempo" y con las que se mandaría "un mensaje de tranquilidad". La ha contrapuesto a la "otra alternativa, una en la que el PSOE contaría con el apoyo de los partidos independentistas y el de Podemos" y que, a su juicio, "no es buena para España" porque "no es lo que quiere una gran mayoría de españoles". Para el líder 'popular', esta propuesta resultaría "contradictoria y experimental".

No obstante, el presidente del Gobierno en funciones ha garantizado que, sea cual sea la decisión que adopte el Rey sobre el candidato para la investidura, él la respetará. Eso sí, ha advertido de que no aceptará "en ningún caso" un Ejecutivo del PSOE con Ciudadanos y tampoco, "en ningún caso", un pacto que incluya al PP y con el que él no sea presidente. De hecho, ha insistido en que él seguirá liderando la candidatura 'popular' en el caso de una tercera ronda de contactos o también de la repetición de elecciones, porque es "un partido serio" y "no se trata de hacer experimentos".

Rajoy también ha sido preguntado por la situación de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, a lo que ha respondido que el PP tratará su caso como el de cualquier militante del PP y estará sujeta a lo que decida la organización regional "a la vista de la situación judicial de cada uno de los investigados". Ha afirmado que el PP y el Gobierno han hecho "todo lo posible" para combatir la corrupción, apartando "a quienes han hecho lo que no debían", y hará "cualquier cosa" que pueda hacer para mejorar en esa dirección.