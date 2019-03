Patxi López pide a Rajoy el acercamiento de presos etarras

El lehendakari, Patxi López, pidió este viernes al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que acerque presos de ETA a cárceles del País Vasco, así como que favorezca el tercer grado a los terroristas con enfermedades graves o terminales.

En la rueda de prensa posterior al encuentro que mantuvo el jefe del Gobierno vasco en el palacio de la Moncloa con el titular del Gobierno, López presentó estas dos iniciativas concretas, que, subrayó, se enmarcan en la "más estricta legalidad". En primer lugar, López desea el acercamiento de penados a su lugar de residencia, una medida que, apuntó, "no tiene por què ser contraria" a la política de la administración penitenciaria. En segundo lugar, reclamó y la revisión de "esa situación individual para penados con enfermedades graves o irreversibles”, de modo que se les conceda el tercer grado "y siempre en base a los informes mèdicos pertinentes".

Afirmó el lehendakari estar que "absolutamente convencido de que el Gobierno de España acabará aplicando una política penitenciaria más flexible, porque entrara dentro de la ley, que establece el objetivo reinsertador del penado". Porque, subrayó, "el problema de los presos de ETA no es un problema de los gobiernos, sino de ETA, porque los presos pueden acogerse ya a las medidas de reinserción si cumplen los requisitos".

"No erremos el tiro", advirtió, al tiempo que aseguró su convencimiento de que el Gobierno acabará aplicando en el País Vasco una "política de Estado" al respecto. López se felicitó de compartir con Rajoy el que el fin de la actividad de ETA "ha abierto un espacio de esperanza en Euskadi que ha supuesto un gran avance de garantía de la libertad personal". En este marco, manifestó a Rajoy que, "por encima de diferencias de enfoque sobre la lucha contra el terrorismo, èsta debe de seguir siendo un objetivo común" de ambos gobiernos.

En adelante, indicó, "no debièramos permitir que ganen la batalla los grupos que han apoyado la violencia en Euskadi, por que no lo merecen". En este sentido, por el contrario, defendió que se facilite la reinserción política de quienes han optado por abandonar el apoyo a la violencia. En este contexto, dijo: "Si toda la vida hemos estado pidiendo a ese mundo que corte cualquier ligazón con el mundo de la violencia y que se integrara en democracia, por què cuando empiezan a dar pasos para hacerlo le ponemos todos los muros". "Debemos hacer posible la integración en democracia de todos aquellos que quieren hacerlo", agregó, pues "la democracia no es una ciudad amurallada", sentenció.