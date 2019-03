Rajoy 'hace pellas’ la segunda jornada del debate en el Congreso

El presidente del PP, Mariano Rajoy, no ha acudido a la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación que se ha celebrado en el Congreso.



El líder del Partido Popular, quien el miércoles estuvo presente hasta el final de la primera jornada del debate, no ha estado este jueves en el hemiciclo y, según fuentes del PP, ha permanecido toda la mañana trabajando en su despacho de Génova.



Las fuentes del PP han restado importancia a la ausencia de Rajoy y han recordado que portavoces de otros grupos tampoco han estado presentes en el edificio de la Carrera de San Jerónimo.



Preguntada por este asunto, la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido al PSOE que aclare qué es lo que tenía que decir este jueves el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a los españoles.



A su juicio, su intervención del jueves ha sido "tan prescindible" como la del miércoles. "No ha dicho nada, no ha dado propuestas ni alternativas; Zapatero está apalancado en el sillón a ver si pasa el tiempo y tiene un golpe de suerte", ha añadido.