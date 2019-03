Rajoy: "Las elecciones serán el 20 de diciembre"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha revelado en Antena 3 Noticias una de las claves políticas del año: la fecha en la que se celebrarán las elecciones generales. Será el próximo 20 de diciembre. Entrevistado por la directora general de Antena 3 Noticias, Gloria Lomana, el jefe del Ejecutivo aborda otros temas de la actualidad política nacional e internacional, como los Presupuestos Generales del Estado 2016 o la crisis de refugiados en la Unión Europea.

Rajoy ha argumentado la fecha del 20 de diciembre para las elecciones generales: "Tendríamos que constituir el Parlamento prácticamente en plenas Navidades si se celebraran el 13 de diciembre. Así hay un poco más de margen, hasta el 14 de enero, y podemos aprobar los Presupuestos, hacer las elecciones y luego tener un margen para, después de las fiestas, constituir el Parlamento".

"Pedro Sánchez ha sido incapaz de decir lo que quiere reformar"

Más allá de las elecciones autonómicas en Cataluña, precisamente en su primera entrevista tras el 27-S, el presidente del Gobierno se ha centrado en la economía y se ha referido al apodo de 'don Tancredo'. "Somos un Gobierno que ha hecho reformas como nadie en España. Por una parte se nos critica porque hemos hecho demasiadas, que era lo que había que hacer para la recuperación de la economía española, y luego se habla de 'don Tancredo'. Lo fui cuando me negué al rescate de España. Gracias a esto hemos recuperado nuestra economía", ha valorado.

El jefe del Ejecutivo, preguntado por la posibilidad de reformar la Constitución, se ha mostrado dispuesto a la "negociación" pero ha criticado que al líder del PSOE, Pedro Sánchez, las únicas negociaciones que le ha visto "son con Podemos y con la CUP para quitarle al PP las Alcaldías que ha ganado en las urnas. Habla mucho pero a la gente también hay que juzgarla por los hechos". También ha asegurado que "en un año y pico en la dirección socialista ha sido incapaz de decir lo que quiere reformar". No obstante, Rajoy ha asegurado que Sánchez y él coinciden "en los temas más importantes" y ha asegurado que en los esenciales "irán todos juntos".

"Aznar dice lo que estime oportuno y conveniente y yo hago lo que creo que debo hacer"

Rajoy, que ha reconocido reuniones con Sánchez y también con Albert Rivera, ha asegurado que "nunca jamás" ha descartado verse "con Pablo Iglesias ni con nadie". Aunque ha matizado: "Yo no he dicho que les vaya a llamar. Si me llaman, quedo con ellos", añadiendo que las "conversaciones" entre dirigentes políticos son algo normal.

Más tajante ha respondido al ser preguntado por las últimas valoraciones del expresidente José María Aznar sobre los malos resultados cosechados por el PP en Cataluña. "Yo ni coincido ni dejo de coincidir ni voy a comentar nada. España es un país libre, y Aznar dice lo que estime oportuno y conveniente y yo hago lo que creo que debo de hacer como presidente del Gobierno", ha valorado. Al ser preguntado si tienen contactos personales frecuentes o a través de comunicados, ha respondido que él no ha utilizado "jamás" un comunicado para dirigirse "al presidente Aznar ni a nadie" y ha recordado que estuvieron cenando con el Rey don Juan Carlos y que también estuvo con él el pasado verano en los cursos de verano FAES. "Yo a la gente le hablo a la cara, no mediante comunicados", ha enfatizado.

"¿Pactar con Podemos tras las generales? Ya veremos"

Preguntado por el avance logrado por Ciudadanos el 27-S, Rajoy ha subrayado que él sólo se ocupa de su partido y "luego están los demás", que "pueden hacer los planteamientos que estimen oportunos". Y ha respondido un "ya veremos" a las posibilidad de que tenfa que recurrur a la formación de Albert Rivera su si el PP no logra mayoría absoluta el 20 de diciembre. "Experimentos sólo con gaseosa, pero no a la hora de gobernar", ha apostillado.

No obstante, ha recordado que el Partido Popular fue el más votado en las elecciones europeas y en las municipales y autonómicas que se celebraron el pasado mes de mayo. "Hemos pasado una época difícil. Hemos tenido nuestro desgaste, hemos tenido que hacer cosas muy complicadas", ha valorado. Y ha advertido de que "hay que andar con cuidado por lo que pueda pasar en el futuro como no mantegamos la misma política. Prometer es muy fácil, no gobernar".