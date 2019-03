Rajoy: "Si mantenemos las políticas económicas se pueden crear dos millones de puestos de trabajo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que su "mayor satisfacción en estos cuatro años es haber conseguido crear más de un millón de empleos". Además, ha hecho una previsión positiva sobre el futuro del empleo: "Si mantenemos las políticas económicas se pueden crear dos millones de puestos de trabajo", ha afirmado en una entrevista realizada por la directora general de Antena 3 Noticias, Gloria Lomana.

"Yo no estoy de acuerdo en que se ralentice el crecimiento económico. Con los datos del Banco de España, el crecimiento en el tercer trimestre de este año es del 3,4%, el país que más crece de toda la UE. Si esto me lo dicen a mí en 2012, no me lo hubiera creído", ha aseverado.

Sobre el paro, ha contado que "preparando esta entrevista" ha recordado otra en Antena 3 en enero de 2014 en la que Gloria Lomana le preguntó si terminaría la legislatura con menos desempleados que con los que empezó, lo que suponía 633.000 puesto de trabajo. "Le dije que iba a haber una buena creación de empleo. Desde entonces fueron más de un millón, y esa es la mayor satisfacción es estos cuatro años, que no han sido precisamente los más amables conmigo", ha asegurado.

"Ya hemos podido bajar los impuestos. Hay cheques para familias numerosas, para quienes tienen a su cargo personas con discapacidad. Se venden más coches, viviendas... Queda mucho por hacer pero es que hemos pasado la mayor crisis económica en décadas", ha apostillado el presidente del Gobierno. Con esta base, ha asegurado: "En los próximos cuatro años, si mantenemos las políticas económicas podemos crear dos millones de puestos de trabajo, son quinientos mil cada año". Y ha añadido: "Se pueden crear, porque en 2014 fueron 414.000 y este año van a ser 600.000".

El jefe del Ejecutivo también se ha referido a las comisiones en los cajeros y ha explicado que este viernes se aprobará en el Consejo de Ministros un decreto-ley con el que "se acaba eso de pagar dos comisiones por sacar dinero del banco con una tarjeta".

Preguntado por la posibilidad de 'corralito' en Cataluña, Rajoy ha afirmado que "tiene mucho respeto a las cosas que dice el gobernador del Banco de España" y ha recordado que "en Grecia hubo 'corralito' y aquí en España no lo hubo". En su opinión, una de las consecuencias positivas de las elecciones del 27-S fue "que se habló de la salida el euro y lo que podía suponer, de las pensiones y quién iba a pagarlas, del 'corralito', de las relaciones comerciales...".