Rajoy no comparecerá en el Congreso para hablar de recortes hasta febrero

Mariano Rajoy no comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas de reducción del déficit público adoptadas hasta ahora por el Consejo de Ministros hasta después del Consejo Europeo del próximo 30 de enero.



Así lo ha explicado en rueda de prensa este jueves la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha recordado que es habitual que el jefe del Ejecutivo informe al Congreso de los acuerdos adoptados en Bruselas, y que será entonces cuando explique los recortes que haya ido aprobando hasta esa fecha el Consejo de Ministros y las medidas que tenga previsto adoptar en adelante.



"Como las medidas se vienen adoptando desde el primer Consejo de Ministros, parece oportuno que se produzca una comparecencia después de esa fecha en la que se aborden los acuerdos del Consejo Europeo y las medidas que puedan adoptarse en los meses siguientes", ha indicado.



No obstante, la vicepresidenta ha remarcado que con esto no quiere decir que Rajoy no comparezca antes del 30 de enero ante los medios de comunicación, pero que la agenda en este sentido corresponde a la Secretaría de Estado de Comunicación.

Asimismo, Sáenz de Santamaría anunció que el primer líder internacional que se verá con el nuevo presidente del Gobierno será Nicolas Sarkozy. El presidente francés visitará La Moncloa el próximo lunes.