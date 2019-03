Rajoy: "Camps será el candidato diga lo que diga la Justicia"

Sobre si cambiará ese apoyo en el caso de que el Tribunal Supremo reabra el próximo día 12 el 'caso de los trajes' presuntamente regalados por la trama Gürtel, Rajoy ha señalado que ese respaldo no va a cambiar.

"Diga la Justicia lo que quiera, es decir, la Justicia allí no va a condenar al señor Camps el día 12", ha agregado.

Rechazo al pacto por Educación

Mariano Rajoy también ha hablado sobre un pacto por la Educación: "Las cosas que dice el señor Gabilondo son sensatas, pero insuficientes". Aunque sí ha confirmado que "es probable que muchas de las propuestas que lleve el señor Gabilondo las apoyemos".

"Hay que hacer un mayor esfuerzo para mejorar la calidad de la educación, para garantizar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y para que en España se pueda estudiar en castellano quien quiera hacerlo", ha explicado el popular.

Reunión con Montilla

El líder popular, en referencia a la reunión que ha mantenido con José Montilla, ha afirmado que "hemos estado en desacuerdo en algunos asuntos –en todo este lío del Constitucional, fundamentalmente-, pero en materia económica el presidente de la Generalitat, igual que yo, cree que las cosas están complicadas y difíciles, que hay que hacer algo".

Así ha confirmado que le ha dicho dos cosas a Montilla: "Que no hay que tener miedo a la Constitución, y que el Tribunal Constitucional forma parte de la Constitución. Le he dicho que las reglas de juego son muy importantes. Que no tenga miedo a la Constitución y también le he dicho una cosa: que los gobernantes tienen la obligación de hacer pedagogía, y los políticos también".