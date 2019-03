Rajoy: "La subida del IVA es dolorosa pero no caerá en saco roto"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido que la subida de IVA que entra en vigor este sábado es una medida "dolorosa" que supone un "sacrificio" para todos los ciudadanos, pero que no "caerá en saco roto" porque servirá para que el Estado financie los servicios públicos.



"Me hago cargo de que es un sacrificio que llega en un momento muy complicado", ha dicho Rajoy en un acto de apoyo al PPdeG en la localidad pontevedresa de Soutomaior, tras explicar que ha tomado esta medida porque resultaba "imprescindible" para afrontar la crisis y abordar la caída de ingresos de las administraciones públicas.



En este sentido, ha pedido que "nadie tenga la más mínima duda" de que no habría subido el IVA si no hubiese sido necesario. "Si hubiera habido una alternativa, ¿alguien creen que no habría sido el primer interesado en adoptarla?", se ha preguntado.



"Las subidas fiscales son instrumentos excepcionales para una coyuntura excepcional", dijo

En cualquier caso, ha asegurado que el cambio fiscal no caerá en "saco roto" porque servirá para que el Estado financie los servicios públicos, mantenga los logros del Estado de bienestar, pague la Sanidad, la Educación, las infraestructuras, las pensiones de los mayores y los subsidios de los desempleados.



Además, servirá para mantener la solidaridad de país y enfocar el futuro "mejor, con más seguridad y con más posibilidades de éxito", así como para reducir el objetivo de déficit y, por tanto, sentar las bases de la recuperación económica.



De la misma forma, Rajoy asegurado que las subidas fiscales puestas en marcha son "instrumentos excepcionales" para afrontar una coyuntura "excepcional" que "nunca deben volver a repetirse y que volverán a la situación anterior cuando las circunstancias lo permitan. "Tened total y absoluta certeza", ha dicho.

Rajoy anuncia que el AVE llegará a Galicia en 2018

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el tren de alta velocidad del noroeste, entre Galicia y Madrid, estará terminado en el año 2018.

Rajoy ha cumplido de este modo el compromiso de dar una fecha de finalización para esta infraestructura durante este verano y lo ha hecho durante el acto de inicio del curso político en Soutomaior (Pontevedra), que ha servido como lanzamiento de la precampaña de Alberto Núñez Feijóo para la reelección al frente de la Xunta.

"Yo estoy seguro de que, no porque lo diga yo, sino porque lo dirá el que importa, el Boletín Oficial de Estado (BOE), de que esto estará terminado en el año 2018", ha dicho. Ha