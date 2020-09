Quim Torra recomienda a los catalanes no viajar a Madrid y quiere que los madrileños no salgan de la comunidad sin un test negativo

La Generalitat no quiere que los catalanes viajen a Madrid y tampoco que lleguen a Cataluña viajeros desde Madrid sin pruebas negativas por coronavirus. Torra ha abogado por establecer controles de temperatura en las estaciones de tren y el aeropuerto para los viajeros procedentes de Madrid.

Torra pide evitar los viajes a Madrid

El presidente catalán cree que las medidas que se están tomando en la Comunidad de Madrid son insuficientes. Durante su intervención en el balance de la campaña con Cruz Roja para sensibilizar a los jóvenes sobre el coronavirus, ha lanzado un mensaje a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Dice Torra a Ayuso -que se ha reunido este lunes con Pedro Sánchez, que pone sus equipos de expertos a disposición de la presidenta Y hace una petición a las autoridades madrileñas para reducir los viajes desde Madrid a Cataluña.

Que no viajen los madrileños sin test negativos

El presidente del ejecutivo catalán pide "medidas más estrictas", en concreto, "que no se permita a nadie salir ni viajar a Madrid si no se tiene la certeza de que es negativo" en el test para detectar el COVID-19. Ha asegurado que para él "no es un consuelo que otros territorios puedan estar peor que nosotros", ha indicado Torra, quien asegura que el riesgo de rebrote esta volviendo a subir en Cataluña.

Los contagios pueden subir en Cataluña

Torra ha reconocido que "el índice de contagio es posible que vuelva a subir por encima de uno esta semana". Torra ha planteado el cierre de los parques públicos si se confirma el ascenso de los contagios en el territorio catalán durante la semana que viene para evitar las aglomeraciones. "No vamos bien", se ha lamentado el presidente de la Generalitat que ha pedido a la población que use mascarillas también en las terrazas o "tendremos que tomar medidas que no queremos".