Quim Torra invita a Pedro Sánchez a una reunión en la Generalitat "en las próximas semanas"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha invitado formalmente al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a una reunión "en las próximas semanas" en la Generalitat para hablar del proyecto de Sánchez para Cataluña pero también "del ejercicio del derecho a la autodeterminación".

La invitación figura en una carta que Torra ha remitido este miércoles a Sánchez.

Pide unidad a la CUP y asegura que dimitirá si no puede "avanzar hacia la república catalana"

El presidente de la Generalitat ha llamado a la CUP a mantener la unidad soberanista para hacer posible la independencia y ha asegurado que dimitirá si constata que no puede "avanzar" hacia la "república catalana".

En el turno de réplica a los líderes parlamentarios en el Debate de Política General en el Parlament, Torra ha tendido la mano a la CUP para recomponer la "unidad" independentista. "Insisto: esto, o lo hacemos todos entre todos juntos o no lo lograremos. Si los 34 diputados de JxCat, los 32 de ERC y los 4 de la CUP no somos capaces de ponernos de acuerdo, no lo lograremos", ha advertido.

Según Torra, el soberanismo necesita otro "momento eléctrico" como el 1-O, en el que se forme una "alianza" entre Govern, Parlament, ciudadanía y movimientos sociales. "Yo no he venido aquí a administrar ningún tipo de autonomía ni a jugar con las palabras, yo he venido aquí a hacer la república catalana, es mi compromiso. El día que vea que yo no puedo avanzar en hacer esto, me iré", ha asegurado.

Frente a quienes desde la izquierda independentista le reclaman que "desobedezca o dimita", ha comentado que "a la gente que desobedece, como la alcaldesa de Berga, le doy todo mi apoyo".