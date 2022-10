"¿Quieres que JxCat continúe en el Govern?", Junts deja en manos de sus bases seguir o no en la Generalitat

JxCat preguntará a su militancia de manera directa si quiere que el partido continúe formando parte del Govern, con una pregunta que admitirá tres respuestas, sí, no o abstención: "Quieres que JxCat continúe formando parte del Govern de Cataluña?".

Así lo ha explicado esta tarde en rueda de prensa Jordi Turull, secretario general del partido. "Desde agosto nos dimos cuenta de que los acuerdos de Gobierno no se estaban cumpliendo en tres aspectos fundamentales", ha explicado Turul.

El primero, "establecer la dirección estratégica del independentismo entre partidos y entidades". El segundo, "la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat", que "tampoco está cumpliendo con lo establecido". Y, en tercero, "la coordinación en Madrid de las formaciones independentistas".

"Cataluña es una nación, no una comunidad autónoma normal. Dejemos el orgullo en el bolsillo", ha insistido Turull para defender la postura actual de su partido y la necesidad de no desviarse un solo metro del destino final: la independencia.

"Solo espero que no haya empate", ha bromeado el secretario general, quien también ha dicho, sobre el resultado del referéndum, que JxCat "no está pelados con la democracia. No tenemos vocación de secta ni religión".

