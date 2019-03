Quiebra en el PSOE-A a poco más de un mes de las elecciones autonómicas

El PSOE-A vive una de las peores crisis internas que se recuerdan. José Antonio Viera, el exsecretario general de los socialistas andaluces, dimitió este domingo después de denunciar que los que, como él, apoyaron a Rubalcaba en el cónclave socialista, han sido excluidos de las listas que encabeza Griñan, afín a Carme Chacón. A cinco semanas de las elecciones, el PSOE andaluz está roto.



El secretario de Comunicación del PSOE-A y diputado en el Parlamento andaluz por Sevilla, Miguel Ángel Vázquez, también ha sido excluido de las listas del PSOE andaluz. Vázquez asume con "normalidad y sin pedir explicaciones" su exclusión de la lista por Sevilla para las elecciones del 25 de marzo.



Vázquez, miembro de la dirección de los socialistas andaluces, diputado autonómico desde 2008 y uno de los dirigentes sevillanos que apostó abiertamente por Carme Chacón en el Congreso federal, quedó finalmente fuera de la polémica lista al Parlamento que ha causado un cisma en la primera agrupación socialista del país a 44 días de las elecciones autonómicas.

La Ejecutiva del PSOE constituye la gestora

La Ejecutiva Federal del PSOE ha constituido esta tarde la gestora que va a dirigir el partido en Sevilla tras la dimisión de su secretario provincial, José Antonio Viera, y que será encabezada por el actual vicepresidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia Navarro. La gestora, según ha informado el partido, ha sido decidida por la Ejecutiva Federal de acuerdo con la propuesta realizada por la dirección del PSOE andaluz.

Junto a Manuel Gracia, exconsejero de la Junta de Andalucía, formarán parte de la gestora los dos representantes del PSOE de Sevilla en la Ejecutiva Federal: Javier Fernández de los Ríos, alcalde de La Rinconada, y María José Fernández, alcaldesa de Lebrija.

La Ejecutiva socialista se había reunido esta mañana, pero no ha sido hasta la tarde cuando ha decidido los nombres que conformarán la gestora. No obstante, no quiso confirmar si la número dos del presidente andaluz, José Antonio Griñán, Susana Díaz, se había desplazado a Madrid para reunirse con la dirección federal.